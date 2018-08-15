30 طن مساعدات انسانية جزائرية استعجالية للنيجر

قررت الحكومة الجزائرية منح مساعدة إنسانية استعجالية تقدر ب30 طنا لجمهورية النيجر تتكون أساسا من مواد غذائية وأدوية، حسبما أفاد به اليوم الأربعاء بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وأوضح البيان، أن "هذه المساعدة الإنسانية الجديدة التي تمنحها الجزائر للنيجر و الموجهة لمدينة أغاديز التي تشهد تدفقا مكثفا للمهاجرين تندرج في إطار سياسة التضامن و حسن الجوار التي تنتهجها الجزائر حيال الشعب النيجيري الشقيق و تشكل مساهمة في الجهود التي تبذلها سلطات المدينة لمواجهة المشاكل الناجمة عن الهجرة".