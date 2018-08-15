عيسى يلتقي رؤساء فروع البعثة الجزائرية بمركز المدينة

أشرف وزير الدينية والأوقاف رئيس مكتب شؤون حجاج الجزائر محمد عيسى يوم الأربعاء بالمدينة (المملكة العربية السعودية) على اجتماع تنسيقي بحضور المنسق العام للبعثة المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة يوسف عزوزة ورؤساء فروع البعثة بمركز المدينة المنورة.

وقد استمع الوزير لمختلف التقارير التي أبرزت العمل الجاري منذ استقبال الحجاج إلى غاية مغادرتهم المدينة باتجاه مكة المكرمة والمتعلقة أساسا بظروف الاستقبال والنقل والإسكان والإطعام والتكفل الصحي وغيرها من المحاور التي من شأنها أن تضمن موسم حج ناجح.

وقد استفسر الوزير خلال هذا اللقاء نقلا عن وكالة الانباء الجزائرية عن أدق التفاصيل وأبدي ملاحظاته وقدم توجيهاته مؤكدا على ضرورة تطوير العمل أكثر في المواسم اللاحقة من خلال تكثيف مستوى تكوين أعضاء البعثة والأخذ بتوصيات الخبراء والعاملين في الميدان.

وأوضح عيسى بأن أعضاء البعثة الجزائرية للحج أعطوا صورة مشرفة على حسن دائهم داعيا إلى ضرورة أن يكونوا أحسن سفراء للجزائر مضيفا بأن الجميع يعمل حاليا على أن يعرف الحاج الجزائري كيف يتعلم أداء مناسك الحج وتلاوة القرآن الكريم ولا يبقى اهتمامه منصبا حول الإسكان أو الإطعام فحسب.

و أبدى الوزير ارتياحه حسب ذات المصدر لمستوى الخدمات التي يقدمها أعضاء البعثة الجزائرية بالمدينة المنورة حاثا إياهم على ضرورة مواصلة الجهد لتحقيق "حج الرفاه" و ذلك إلى آخر يوم من موسم الحج.