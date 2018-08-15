بعدما كانوا يصطدمون بطول المسار الإداري

الحكومة تقرّ تسهيلات للأجانب طالبي التأشيرة الجزائرية

تقليص مدة دراسة الملفات بالقنصليات من شهرين إلى أيام فقط

تدرس الحكومة وضع تسهيلات لحصول السائح الأجنبي على التأشيرة، في إطار ديناميكية ترمي إلى الانفتاح على النشاط السياحي، خاصة مع اقتراب موسم السياحة الشتوية، بعدما ظل هذا الملف شائكا وشكل على مدى السنوات الماضية مصدر صداع للسلطات الجزائرية.

بموجب الإجراءات التي ينتظر وضعها في إطار الانفتاح على النشاط السياحي، سيستفيد السائحون الأجانب والمستثمرون، حسب المعلومات المتوفرة لدينا، من تسهيلات في الحصول على تأشيرة دخول التراب الوطني لهذا الغرض، خاصة مع اقتراب موسم السياحة الشتوية، حيث تجذب الصحراء الجزائرية الواسعة اهتمام السائح الأوروبي الذي يصطدم عادة بصعوبة الحصول على التأشيرة أو بطول المسار الإداري الذي تمر عبره قبل تبليغه بالموافقة أو الرفض، رغم إعلان مسؤولين جزائريين عن تشجيع إجراءات السفر لفائدة الأجانب، حيث تتعامل السلطات مع هذا الملف من منطلق الهاجس الأمني، حيث تتخوف من انعكاسات الاعتداء على السائحين الأجانب على ترابها وفرارهم منها، خاصة أن الصحراء الجزائرية متاخمة لمناطق تشهد نزاعات مسلحة وانفلاتا أمنيا خطيرا، على غرار ما يقع في ليبيا وكذا لدى الجارة مالي وكذا النيجر بدرجة أقل، حيث تلجأ بقايا الجماعات الإرهابية الناشطة في المنطقة لطلب فدية من حكومات الدول التي يقع رعاياها بين أيدهم.

وتكون الحكومة قد فتحت ملف عودة السواح الأجانب إلى صحراء الجزائر العام الماضي، بعدما وعد الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، خلال زيارته لولاية تمنراست منتصف العام الماضي بفتح ملف السواح الأجانب في الصحراء قبل سبتمبر من السنة ذاتها، مشيرا إلى أنه سيدرس عدة مقترحات في هذا الصدد، وقال إنه طلب من الوالي مناقشة الأمر مع اللجنة الأمنية والنظر في إمكانية تعويض حراسة ومرافقة القوافل السياحية على تراب الولاية بأعوان من شركات الأمن الخاصة، باعتبار أن مصالح الدرك هناك لها مهام أخرى كثيرة، وشدد آنذاك على ضرورة تأمين الضيوف القادمين من الخارج من أجل عدم فقدان الثقة في الجزائر، على حد تعبيره.

وتحدث في هذا الصدد النائب عن الجالية نور الدين بلمداح لـ المحور اليومي، عن تسهيلات لفائدة السواح الأجانب في الحصول على التأشيرة، مضيفا أن وكالات السياحة والأسفار طلبت من وزارة الشؤون الخارجية تسهيلات في هذا الإطار، وأردف: أكيد أن الخارجية لن ترفض ذلك، دون تقديم أي تفاصيل أخرى.

بدوره، أشار رئيس جمعية الوكالات السياحية والأسفار إلياس سنوسي إلى تسهيلات يتم التحدث عنها في مجال حصول الأجانب على التأشيرة، لكنه قال في اتصال بـ المحور اليومي إنهم يأملون أن تطبق على أرض الواقع، وأوضح أن انتعاش السياحة الداخلية مرتبط أساسا بتسهيل عملية الحصول على التأشيرات للأجانب، خاصة أن التأشيرة الجزائرية تبقى من بين الأصعب والأغلى، متطرقا إلى مطالب رفعت إلى وزارة السياحة التي بلغتها بدورها إلى وزارة الشؤون الخارجية التي وعدت بالنظر في هذا الملف -حسبه- في انتظار أن تطبق على أرض الواقع، علما أن الهيئتين المذكورتين قد شكلتا لجانا مشتركة لمعالجة هذا الملف.