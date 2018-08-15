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بعد تراجع قيمتها أمام الدولار بأكثر من 18 بالمائة خلال أيام

السياح وتجار الكابا الجزائريون أكبر المستفيدين من انهيار الليرة التركية

  15 أوت 2018 - 19:57   قرئ 40 مرة   0 تعليق   الحدث
السياح وتجار الكابا الجزائريون أكبر المستفيدين من انهيار الليرة التركية

استفاد السياح الجزائريون وتجار  الكابا من الأزمة التي يعشها الاقتصاد التركي والتراجع الكبير الذي عرفته الليرة بعد تغريدة ترامب ما أفقدها أكثر من 18 بالمائة من قيمتها خلال أيام، حيث عرفت مختلف متاجر الجملة وحتى التجزئة لأكبر الماركات العالمية إقبالا كبيرا للاستفادة من تراجعها خاصة وأن ورقة الـ 100 أورو صارت تساوي قرابة الـ 700 بعد أن كانت لا تصل الـ480 ليرة.

تسبب انهيار سعر الليرة بحالة صدمة في تركيا مع تراجع القوة الشرائية للمواطنين بشكل كبير، إلا أن السياح الباحثين عن الصفقات الرابحة خلال ذروة موسم الصيف استفادوا من تدهور العملة المحلية، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي من السياح والتجار الجزائريين صورا لطوابير طويلة في اسطنبول خارج متاجر العلامات التجارية الفخمة على غرار  لوي فيتون وشانيل وبرادا بعد الضربة الكبيرة التي شهدتها الليرة مقابل الدولار، أين أعطى تدهور أسعار الليرة دفعا للقدرة الشرائية للسياح التي تعد مهمة بالنسبة للبلاد والتي واجهت صعوبات كثيرة بعد الانقلاب الفاشل واعتداءات 2016 الإرهابية، كما استغل الجزائريون الفرصة لتحويل العملات الأجنبية من  السكوار نحو إسطنبول من طرف سياح وتجار ومستوردين، حيث يرخص للمسافرين المقيمين وغير المقيمين المغادرين الجزائر وبمناسبة كل سفر بتصدير مبلغ أقصاه ما يعادل 7500 أورو مسحوبا من حساب مصرفي بالعملة الصعبة الأجنبية مفتوح بالجزائر، حسب ما ينص عليه النظام رقم 16-02 المؤرخ في 13 رجب عام 1437 الموافق لـ 21 أفريل سنة 2016، الذي يحدد سقف التصريح باستيراد وتصدير الأوراق النقدية و/أو الأدوات القابلة للتداول المحررة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل بصفة حرة من طرف المقيمين وغير المقيمين.

من جهة أخرى؛ انخفض سعر صرف العملة الأمريكية الدولار مقابل نظيرتها التركية، أمس الأربعاء، دون مستوى الـ6 ليرات تركية، وجاء ذلك بعد أن زادت أنقرة الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الأمريكية، وبلغ سعر صرف العملة التركية، 6.07 ليرة لكل دولار، بعد أن كان قد بلغ في وقت سابق من التعاملات إلى مستوى 5.93 ليرة لكل دولار، بعد أن فقدت أكثر من 40 بالمائة من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري.

أسامة سبع

 

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