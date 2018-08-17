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وزارة الفلاحة...توفير 5 ملايين رأس غنام تحسبا لعيد الاضحى

  17 أوت 2018 - 12:00   قرئ 50 مرة   0 تعليق   الحدث
وزارة الفلاحة...توفير 5 ملايين رأس غنام تحسبا لعيد الاضحى

تحسبا لعيد الأضحى المبارك قامت مصالح وزارة الفلاحة بتوفير 5 ملايين رأس من الأغنام عبر كافة نقاط البيع التي خصصتها السلطات العمومية لبيع أضاحي العيد.

 

وأوضح في هذا الصدد مدير المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة قدور هاشمي كريم نقلا عن الإذاعة الوطنية "أن الوزارة قامت بتسخير 1500 بيطري على المستوى الوطني لمتابعة عملية البيع والنحر، وأن الماشية متوفرة حيث تم تسخير جميع البياطرة عبر الوطن للمداوم، مستوى المذابح ومقر البلديات والمندوبيات الفلاحية بالإضافة إلى وجود فرق متنقلة لمراقبة الأضاحي".

 

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