8 غرقى في خلال 48 ساعة

تدخل أعوان الحماية المدنية من أجل 8 حالات وفاة بالغرق خلال الـ 48 ساعة الأخيرة، ويتعلق الأمر بولايات وهران أين توفي شاب يبلغ من العمر 18 سنة بشاطئ الكثبان ببلدية عين الترك.

ولاية بجاية بوفاة ثلاثة أشخاص منهم 02 في البحر، ضحية تبلغ 19 سنة متوفي بشاطئ بلدية أوقاس، وأخرى تبلغ من العمر 20 سنة متوفي في شاطئ بلدية سوق الإثنين، إلى جانب ضحية يبلغ من العمر 59 سنة متوفي في بركة مائية ببلدية تيفرة .

أما بولاية عنابة فقد انتشل شاب يبلغ من العمر 22 سنة بشاطئ جنان الباي ببلدية سرايدي، وولاية بومرداس كهل 53 سنة توفي بشاطئ المزار ببلدية جنات، ولاية جيجل طفل يبلغ من العمر 14 سنة متوفي بشاطئ الساحل ببلدية واد لعجول، ولاية مستغانم طفل يبلغ من العمر 04 سنوات متوفي بشاطئ دكارة ببلدية بن عبد المالك رمضان.