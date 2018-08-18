إنقاذ 4 أشخاص علقوا داخل سيارة بالجلفة

تمكن مساء أمس الجمعة أعوان الحماية المدنية لولاية الجلفة من إنقاذ أربعة أشخاص كانوا عالقين داخل سيارة على مستوى الطريق الوطني رقم واحد جراء تقلبات الطقس.

;أفادت خلية الإعلام للحماية المدنية أنه تم خلال التدخلات التي وصفت بــ " العادية" جراء تقلبات الطقس إنقاذ أربعة أشخاص كانوا عالقين داخل سيارة على مستوى الطريق الوطني رقم واحد في شطره الرابط بين الجلفة والأغواط وبالتحديد بالمكان المسمى قرية " بن نيلي" حاصرتهم المياه .

وكما تم ضمن تدخلات الأعوان - في ظل رفع درجة اليقظة عبر كامل الوحدات العملية ووضع حالة الإنذار لجميع وسائل التدخل إلى غاية اجتياز الوضعية الجوية المعنية بها ولاية الجلفة وولايات أخرى من الوطن - إخراج قطيع من الأغنام حاصرتها مياه الوادي على مستوى الطريق البلدي رقم14 ببلدية فيض البطمة.

وسجلت ذات المصالح جراء هذه التقلبات ارتفاع منسوب مياه وادي "ملاح "ووادي "الحديد " اللذان يعبران مدينة الجلفة وكذا وادي قرية "بن نيلي" بالمخرج الجنوبي للمدينة مما أستوجب وضع أجهزة حمائية متنقلة للاستطلاع والمراقبة والعمل على حث المواطنين بعدم التقرب منها .

وتجدد ذات المصالح نداءها للمواطنين بضرورة عدم المجازفة بقطع الوديان حتى وإن كانت جافة وكذا منع الأطفال من اللعب والتقرب من الأعمدة الكهربائية ناهيك عن تفادي السفر إلا للضرورة القصوى و متابعة الوضعيات الجوية عبر مختلف المنابر الإعلامية والأهم من ذلك السياقة بحذر وعدم القيام بالمناورات الخطير.