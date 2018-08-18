يومي عيد الأضحى عطلة مدفوعة الأجر

تعلن المديرية العامة للوظيفة العمومية والاصلاح الإداري، أن يومي الثلاثاء والأربعاء العاشر 10 والحادي عشر 11 من ذي الحجة عام 1439 هجري الموافق ليومي 21 و22 أوت 2018 سيكونان عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة ومستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات بما في ذلك المستخدمون بالساعة أو اليوم.

وأوضح البيان الذي نشرته الذي نشرته ذات الهيئة على صفحتها الرسمية بـ "فايسبوك" أنه يتعين على المؤسسات والادارات العمومية والهيئات والدواوين المذكورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب.