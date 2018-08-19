أمن بومرداس يسطر مخططا لتأمين عيد الأضح

سطر أمن ولاية بومرداس مخطط أمني، تحسبا للإحتفال بعيد الأضحى المبارك حيث يهدف هذا المخطط إلى ضمان الأمن والسكينة للمواطن، عبر كامل إقليم الإختصاص، حيث اتخذ جميع التدابير والإجراءات الأمنية اللازمة من خلال تسخير كافة الإمكانيات المادية و البشرية واللوجستيكية، لإفشال أي عمل إجرامي ما من شأنه المساس بأمن المواطن وسلامته ويعكر من أجواء فرحته في هذه المناسبة وهذا عن طريق تكثيف الدوريات الراكبة والراجلة لعناصر الشرطة، في الأماكن التي تعرف إقبالا كبيرا يوميي العيد كالمساجد، المستشفيات و الساحات العمومية، محطات النقل البري ومحطات القطار، مع فرض مراقبة أمنية صارمة خاصة في مداخل ومخارج المدينة لمكافحة كل أشكال الجريمة الحضرية، أما من ناحية تسهيل الانسيابية المرورية فقد اتخذت مصالح أمن الولاية، جميع الاحتياطات للحد من الاكتظاظ المروري لاسيما في النقاط السوداء التي تعرف ازدحاما في مثل هذه المناسبات وكذا مجابهة الركن العشوائي للمركبات قصد ضمان السيولة المرورية، بالإضافة إلى تفعيل دور فرقة شرطة العمران و حماية البيئة، للسهر على المحافظة على البيئة ونظافة المحيط من انتشار مخلفات الذبح من خلال تكريس القوانين الناصة على ذلك هذا إلى جانب تسطير برنامج أمني جواري، يتضمن زيارات من إطارات الأمن الولائي لفائدة المرضى المتواجدين بمستشفى الثنية وبرج منايل ودار الطفولة المسعفة خلال صبيحــة أول أيــام عيـــد الأضـــحى المبارك.

منيرة ابتسام طوبالي