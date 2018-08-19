الحماية المدنية تحذر

دعت المديرية العامة للحماية المدنية المواطنين بالتحلي بالحيطة والحذر بسبب خطورة الاستعمال غير العقلاني لأدوات التضحية، من سكاكين، وسواطير ومشاعل وغيرها، تحسبا للاحتفال بعيد الأضحى.

ومن أجل الوقاية من مختلف الحوادث كالحرائق والجروح البليغة التي تخلف العديد من الضحايا بمن فيهم الأطفال في كل سنة، دعت مصالح الحماية المدنية في بيان لها للتقيد بالتعليمات الأمنية التالية:

• يجب أن توضع بعيدا عن متناول الأطفال.

• عدم وضع و ترك السكاكين والسواطير على الأرض.

• عدم استعمال آلات شحذ السكاكين خلال تواجد الأطفال.

• التخزين الجيد للمشاعل، أجهزة الطهي (الطابونة)، الكبريت والولاعات والاحتفاظ بها بعيدا عن متناول الأطفال.

• مراقبة مدة صلاحية منظم الغاز وأنابيب توصيل الغاز لأجهزة الطهي (الطابونة) و سلامتها.

• عدم ترك المشاعل و أجهزة الطهي (الطابونة) مشتعلة بدون مراقبة.

• منع الأطفال الصغار من الاقتراب من مصادر النار و الولاعات .

• يجب أن يتم تشغيل ذلك فقط من طرف الأشخاص الكبار.

• يجب أن يكون موقع المشاعل و أجهزة الطهي (الطابونة) بعيدا عن الأثاث و الستائر لمنع نشوب حرائق.

وفي حالة وقوع أي حادث أو حريق يطلب ذات المصدر، الاتصال بالحماية المدنية على الرقم 14 مع تحديد طبيعة الحادث والعنوان بالتدقيق .