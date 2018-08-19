العثور على الطفلة سلسبيل مقتولة في وهران

تم صباح اليوم الأحد بوهران، العثور على جثة الطفلة سلسبيل البالغة من العمر 9 سنوات بعد أن أعلن عن اختفائها صبيحة يوم السبت، حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية.

وقد وجد أعوان مصالح الحماية المدنية نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية جثة الطفلة بحي الشهداء التابع لبلدية بئر الجير (شرق مدينة وهران)، داخل كيس بلاستيكي من الحجم الكبير قرب مستودع للسيارات، وذلك بعد أن تنقلوا إلى عين المكان إثر تلقيهم لنداء، وفق ما أشار إليه نفس المصدر.

وقد عثر على الجثة "غير متعفنة وبها إصابات على مستوى الظهر والرجل اليمنى والرقبة"، تضيف مصالح الحماية المدنية التي أشارت أنه تم نقلها إلى مصلحة الطب الشرعي بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية (أول نوفمبر) بحي ايسطو.

وقد تم فتح تحقيق في ملابسات هذه الحادثة التي تفاعلت معها مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما منذ الإعلان عن اختفاء الطفلة التي كانت قد أطلقت بشأنها عملية بحث واسعة.