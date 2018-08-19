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مخطط خاص للدرك تحسيا لعيد الأضحى

  19 أوت 2018 - 14:55   قرئ 69 مرة   0 تعليق   الحدث
مخطط خاص للدرك تحسيا لعيد الأضحى

اتخذت قيادة الدرك الوطني جملة من الإجراءات الأمنية يتم تطبيقها قبل وخلال وبعد أيام عيد الأضحى، وذلك بوضع تشكيلات أمنية مناسبة لضمان أمن والسكينة العموميين للمواطن لاسيما عبر طرقات المواصلات والتجمعات السكانية والأماكن العمومية.

وأوضح العقيد مولود قماط رئيس قسم أمن الطرقات بقيادة الدرك الوطني في لقاء نشطه اليوم الأحد بالجزائر العاصمة قدم خلاله حصيلة الحملة الوطنية التحسيسية من حوادث المرور المنظمة من طرف مصالح الدرك الوطني بمناسبة موسم الاصطياف 2018 أن الفضاءات العمومية التي تدعم بهذه التشكيلات الأمنية تتعلق أساسا بالمساجد والحدائق وفضاءات الراحة، خاصة وأن عيد الاضحى يتزامن مع العطلة الصيفية ويشهد حركة كبيرة للمواطنين وتنقلات هامة سواء داخل المدن أو خارجها أو ما بين الولايات.

ويتم من خلال هذه الإجراءات الأمنية --يضيف ذات المتحدث –نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية، وضع تشكيل خاص بأمن الطرقات عبر مداخل ومخارج المدن والطرق السريعة على غرار الطريق السيار شرق-غرب ومحيط المساجد خاصة قبل وأثناء وبعد صلاة العيد.

 

كما يتم أيضا في هذا الإطار تأمين حركة القطارات وشبكة خطوط السكك الحديدية ومحطات نقل المسافرين الى جانب تكثيف الدوريات لتعزيز الشعور بالأمن والطمأنينة وبرمجة طلعات جوية لتدعيم الوحدات المتواجدة بالميدان.

 

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