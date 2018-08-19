قتيل و5 جرحى في انفجار قنبلة يدوية بالبويرة

ألغام ومخلفات الإرهابيين تواصل حصد أرواح الأبرياء 

تواصل آلة الدمار الاستعمارية والإرهابية حصد أرواح الأبرياء بما خلفته من قنابل تقليدية وألغام مضادة للأفراد، تسببت في فقدان الآلاف لأطرافهم، وإصابة آخرين بعاهات مستدامة، حيث أسفر انفجار قنبلة تقليدية في قرية اغزرامزياف في ولاية البويرة، عن مقتل طفل في الـ12 من العمر و5 جرحى وذلك حسب حصيلة للمديرية الولائية للحماية المدينة، حيثفتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الحادث الذي يعتبر الثاني بالمنطقة بعد تعرض شاب يبلغ من العمر 28 سنة لانفجار لغم تقليدي غير بعيد عن القرية شهر رمضان الماضي.

لايزال العشرات من المواطنين يقعون ضحايا الألغام والقنابل التقليدية المضادة للبشر التي زرعها الإرهابيون عبر عدد من الأحراش والغابات، قصد منعهم من الوصول إليهم، وتنتشر أغلب هذه الألغام في منطقة القبائل وجيجل ومرتفعات الونشريس، ما جعل قوائم الضحايا مفتوحة منذ مرحلة الإرهاب إلى اليوم، ليفقد طفل في الثانية عشرة من العمر حياته إثر انفجار قنبلة تقليدية الصنع على مجموعة من الأطفال، فيما تسبب الانفجار في بتر الرجل اليمنى وأصابع الرجل اليسرى للضحية الثاني الطفل س.ع 10سنوات، أما الضحية الثالث 10 سنوات، فقد تسبب الحادث في بتر رجليه الإثنين، أما الضحية الرابعة 16 سنة فقد أصيب بجرح عميق في الرجل اليسرى. فيما أصيب الضحية الخامس 11سنة بجروح خفيفة على مستوى الرجل اليسرى أما الضحية السادس ح.ف 12 سنة فقد أصيب بجرح خفيف في الرجل اليسرى،وشهدت قرية اغزرامزياف بالبويرة إضرابا عاما صباح أمس تبعته مسيرة رفع خلالها سكان القرية شعارات مطالبة باستئصال الإرهاب وتمشيط المنطقة لإزالة جميع الألغام المزروعة، كما شيعت جنازة الطفل في جو مهيب بمشاركة المئات من سكان القرى المجاورة.

وكان رئيس الجمعية الجزائرية لضحايا الألغام، محمد جوادي أشار في تصريحات سابقة إلى إحصاء 7500 ضحية جزائرية نتيجة الألغام الفرنسية المضادة للأفراد التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية، مجددا تأكيده على مسؤولية فرنسا حيال العواقب الجسدية والنفسية لهذه الألغام، وقالجوادي بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الألغام المضادة للأفراد الذي يتم احياؤه في الرابع أفريل من كل سنة، قائلا: خلال الفترة الممتدة منا بين 1956 و2017 أحصينا 7500 ضحية جزائرية، بين موتى وجرحى جراء انفجار ألغام مضادة للأفراد، زرعها جيش الاحتلال الفرنسي بالتراب الجزائري خلال حرب التحرير الوطنية.