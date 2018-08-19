في الوقت الذي ترفض فيه الجزائر أي محادثات حول الخونة

مشروع قانون فرنسي لإعادة الاعتبار لـالحركى والاعتراف بـتضحياتهم!

يبحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تنفيذ وعوده الانتخابية وسنقانون لإعادة الاعتبار لـالحركى والاعتراف بتضحياتهم من أجل فرنسا خلال الثورة الجزائرية، حيث ينتظر أن تقترح الحكومة قانونا على البرلمان يضم 50 مقترحا كان قد وضع جويلية الماضي على مكتب كاتبة الدولة لدى وزارة الدفاع الفرنسي جونيفياف داريوسيك.

قالت جريدة لو جورنال دو ديمونش في عددها الصادر أمس، أن المقترحات ضمت أيضا إجبارية تدريس حرب الجزائر في الطورين المتوسط والثانوي الذي يعتبر الآن اختياريا، كما اقترح المشروع انشاء صندوق الإصلاح والتضامن لصالح مجتمع الحركى، حيث تدرس باريس إنشاء صندوق لدعم الحركى ضمن مشروع خصصت له ميزانية تصل إلى 40 مليون أورو، على شكل منح مالية للجزائريين القدامى الذين فضلوا الوقوف مع باريس الاستعمارية أثناء فترة حرب التحرير، حيث قامت مجموعة عمل لدى وزارة الدفاع الفرنسية باقتراح من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بطرح مشروع يتضمن إنشاء صندوق تحت مسمى للإصلاح والتضامن مع الحركى .. فرنسا ممتنة برأس مال 40 مليون أورو، مشيرة أن هذه النقاط تبقى مجرد اقتراحات إلى غاية إمكانية الإعلان عنها يوم 25 سبتمبر المقبل بمناسبة اليوم الوطني للحركى بفرنسا، كما قالت جونيفياف داريوسيك أن الرئيسين السابقين لفرنسا نيكولا ساركوزي وفرنسوا هولاند اعترفا في خطابيهما بمسؤولية فرنسا على الحركى، حيث يرى أن ماكرون يبحث عن الذهاب بعيدا بالملف مثلما وعد في حملته الانتخابية قائلا إن الملف مهم لي .. كما هو بالنسبة للحكومة حسبما أكدته المتحدثة، كما أكد ماكرون، بعد أيام من تقلد مناصب الحكم أنه أبلغ السلطات الجزائرية رغبته في تمكن عائلات الحركي والأقدام السوداء من زيارة الجزائر مجددا، وأكد ماكرون في مؤتمر صحفي دعوت السلطات الجزائرية إلى العمل في اتجاه المصالحة التاريخية، ويبدو لي مهما خلال الأشهر القادمة أن نجد السبل لتمكين الرجال والنساء الذين ولدوا في الجزائر والذين يريدون العودة مهما تكن قصتهم العائلية مع هذا البلد، أن يتمكنوا من ذلك وأعتقد أننا نحتاج لمصالحة هذه الذاكرة والماضي.

من جهته؛ رفض وزير المجاهدين الجزائري الطيب زيتوني، إجراء أي نوع من المحادثات مع فرنسا لتمكين الحركى من زيارة الجزائر، وأكد الوزير أن قضية الحركى موجودة في الإعلام الفرنسي فقط، مضيفا أنّ الملفات العالقة بين الجزائر وباريس والتي تقف عقبة أمام بناء علاقات ثنائية طبيعية تكمن في الأرشيف، واسترجاع جماجم شهداء المقاومة الشعبية، وتعويض المتضررين من التجارب النووية، إلى جانب قضية الجزائريين المفقودين أثناء ثورة التحرير، نافيا أن يكون هناك أي تفاوض حول الحركى والخونة، هم خانوا البلاد وبدلوا دينهم ووطنهم، ولا يجب أن ينتظروا منا أي خطوة في الاتجاه الذي يطمحون إليه.