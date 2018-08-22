2000 شرطي بالزي الرسمي و المدني قاموا بتأمين وهران خلال عيد الأضحى

سطرت مصالح الشرطة لأمن ولاية وهران، جملة من الإجراءات الوقائية والتدابير الأمنية الإحترازية ،قبل وأثناء وبعد أيام العيد المبارك ،لضمان أمن وسلامة المواطنين في أنفسهم وممتلكاتهم ،حيث تم وضع مخطط تكميلي للمخطط الخاص بموسم الإصطياف .

في هذا الإطار سخرت مديرية الأمن الولائي كافة إمكانياتها المادية والبشرية بتجنيد 2000 شرطي بالزي الرسمي والمدني لضمان تغطية أمنية عبر كامل قطاع الاختصاص ،حتى يتمكن المواطن أداء هذه الشعيرة الدينية في ظروف أمنية ملائمة ،جملة هذه الإجراءات تتمثل فيما يلي تكثيف نقاط المراقبة في المحاور الكبرى للمدينة ، تعزيز إنتشار تواجد مختلف الفرق والدوريات الراكبة والراجلة على مستوى الأماكن والساحات العمومية ،محطات الحافلات ،محطات سيارات الأجرة ،محطات القطار ،خط الترامواي ،المساجد المقابر ،حدائق التسلية ،وكافة الأماكن التي تعرف إقبالا كثيفا للمواطنين ، ضمان الحركة الإنسيابية من خلال تسهيل حركة المرور خاصة عبر الشوارع والطرقات التي تشهد كثافة مرورية ، و منع الركن العشوائي للعربات أثناء إقتناء أضاحي العيد.

أحمد ع