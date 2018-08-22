انهاء مهام 11 ألوية منذ 15 يوما

بوتفليقة يجري حركة جزئية في الهيئات المركزية لوزارة الدفاع الوطني

أجرى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حركة في صفوف كبار ضباط الهيئات المركزية لوزارة الدفاع الوطني مواصلة للحركة التي مست قيادات الجيش، حيث أنهى مهام اللواء محمد تيرش المدعو لخضر كمدير لأمن الجيش، بالإضافة إلى إنهاء مهام المراقب العام للجيش اللواء بومدين بن عتو، كما أنهى الرئيس بوتفليقة مهام اللواء حاجي زرهوني كمدير مركزي للمعتمدية، وتعيينه في منصب مراقب عام للجيش بعد ساعات من انهاء مهام قائدي الناحيتين العسكريتين الأولى والثانية.

أنهى رئيس الجمهورية وزير الدفاع عبد العزيز بوتفليقة، مهام 11 ألوية منذ 15 يوما، فبعد إقالة اللواء عبد الغني هامل من منصبه كرئيس مدير عام للأمن الوطني، وإقالة اللواء مناد نوبة من رأس قيادة الدرك الوطني وتنصيب العميد غالي بلقصير على رأس الجهاز، كما أقيل مدير الشؤون المالية بالوزارة، الجنرال بوجمعة بودواور، وواجه مدير الموارد البشرية بوزارة الدفاع الوطني، مقداد بن زيان، مصيرا مشابها بعد سنوات من شغله المنصب، أجرى الرئيس تغييرات مست بالخصوص قادة أركان النواحي العسكرية التي تتبع مباشرة لقيادة أركان الجيش الوطني الشعبي من خلال انهاء مهام قائد الناحية العسكرية الأولى اللواء، حبيب شنتوف، وتعويضه بالواء علي سيدان قائد الأكاديمية العسكرية لشرشال، كما أنهى أيضا رئيس الجمهورية مهام قائد الناحية العسكرية الثانية السعيد باي وخلفه قائد الناحية العسكرية السادسة بتمنراست مفتاح صواب، وقد أنهى الرئيس بوتفليقة مهام اللواء محمد تيرش المدعو لخضر كمدير لأمن الجيش، بالإضافة إلى إنهاء مهام المراقب العام للجيش اللواء بومدين بن عتو، كما أنهى مهام اللواء حاجي زرهوني كمدير مركزي للمعتمدية، وتعيينه في منصب مراقب عام للجيش، وحسب وزارة الدفاع الوطني فإن الإحترافية والتشبيب أساس التغييرات الجديدة في المناصب الأساسية للوزارة.

وأنهى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بصفته وزير الدفاع القائد الأعلى للقوات المسلحة، مهام عبد الرزاق شريف بصفته قائدا للناحية العسكرية الرابعة بورقلة وعين مكانه اللواء نور الدين حمبلي الذي كان يتولى منصب نائب قائد الناحية العسكرية الخامسة في قسنطينة كما أنهى مهام قائد الناخحية العسكرية الثانية ببشار اللواء سعيد شنقريحة و عين بدله مصطفى اسماعيلي الذي كان يتولى مهمة نائب قائد الناحية العسكرية الثانية بوهران.

في سياق متصل، تتوالى عمليات انهاء المهام عبر العديد من المؤسسات الأمنية بعد تغيير قياداتها من خلال تنصيب العميد غالي بلقصير على رأس قيادة الدرك الوطني وتعيين العقيد مصطفى لهبيري على راس المديرية العامة للأمن الوطني، حيث غير الأول قيادات 3 نواحي عسكرية، في حين قلد لهبيري رؤساء أمن 6 ولايات كبرى على غرار العاصمة وهران، تيبازة، تلمسان، البويرة والشلف.

للإشارة، فقد شدد الفريق صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على تحلي مسؤولي المؤسسة بـ ضمير حي ويقظ وباقتدار مهني ونزاهة وإخلاص في أداء المهام المخولة قائلا هي مسؤولية في غاية النبل وفي غاية الأهمية لأنها ليست هينة وليست سهلة، لكونها تستوجب رزانة وتروي في حسن التعامل مع المرؤوسين، وتستوجب الرعاية الكاملة والمتواصلة بمحيطهم العملي والمعيشي والعلاقاتي، فضلا عن البحث الدائم عن موجبات وعوامل الرفع من معنوياتهم، إلى مستوياتها الرفيعة التي اعتبرها أولوية الأولويات بالنسبة لقيادة الجيش.