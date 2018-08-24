تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019

تحديد تاريخ وتوقيت وملعب مباراة غامبيا والجزائر

حدّد اتحاد غامبيا لِكرة القدم تاريخ وتوقيت وملعب مباراة منتخب بلاده والجزائر، بِرسم الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019.

ويُجرى هذا اللقاء في الـ 8 من سبتمبر المقبل، انطلاقا من الساعة الرابعة والنصف مساءً محلّيا (الخامسة والنصف مساءً بِالتوقيت الجزائري). وذلك بِملعب “الإستقلال” الذي يقع في العاصمة بانجول، ويتّسع لِقرابة 30 ألف مُتفرّج.

وأضاف اتحاد غامبيا لكرة القدم في أحدث بيان له، إن الناخب الوطني توم سانتفيت سيُعلن عن قائمة لاعبي منتخب “العقارب” المعنيين بِمواجهة الجزائر، منتصف نهار الإثنين المقبل.

وعن أسعار تذاكر المقابلة، قالت الهيئة ذاتها إن البطاقة الواحدة يُقدّر ثمنها ما بين 0.90 و18 أورو .