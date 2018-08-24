الكوليرا... وباء العصور الوسطى يطرق أبواب الجزائـــــــــــــريين!

يعيش الجزائريون منذ مساء الخميس في رعب وهلع، بعدما أعلنت وزارة الصحة بشكل رسمي ظهور داء الكوليرا في الجزائر، بعد أزيد من أسبوعين عن انتشار وباء مجهول وسط المواطنين بضواحي ولاية البليدة، في حين ما تزال الأنباء تتضارب بشأن مصدر الوباء، لكنّ الأكيد أنّ «الكوليرا» هذا الوباء الذي أتى على عدد كبير من سكان العالم في القرون الوسطى، عاد اليوم ليطرق أبواب الجزائر في القرن الحادي والعشرين.

ذعر وفزع يعيشهما الشارع الجزائري منذ مساء الخميس، بعدما عمت الطوارئ وانتشر الرّعب في كلّ مكان، بسبب الإعلان الرسمي من الحكومة عن ظهور وباء الكوليرا في الجزائر، هذا الوباء الذي عرف في القرون الوسطى، وانتشر لأوّل مرة عن طريق المياه انطلاقا من شبه القارة الهندية، حيث يوجد نهر الغانج ذو المياه الملوثة، وانتشر عبر العالم من خلال الرحلات التجارية، لينتقل إلى روسيا، أوروبا وأمريكا، فمن كان يعتقد أنه سيعود ليطرق أبواب الجزائريين وهم من كانوا يقرؤون عنه في كتب التاريخ والروايات، ها هي اليوم الحملات التحسيسية من «وباء الكوليرا» تغزو مواقع تواصلهم الاجتماعي.

وإن كان تفسير عودة هذا الوباء إلى دول عربية تشهد حروبا، على غرار العراق، سوريا واليمن، أين أعلنت الأمم المتحدة حال طوارئ بها بعد تفشّي الوباء، واضحا بسبب الظروف اللاإنسانية التي تكابدها الشعوب هناك، التي بالكاد تجد ما تقتات عليه ولا يتسنّى لها التفكير إن كان صالحا للأكل والشرب أم لا، فما هو التفسير الذي يمكن أن يعطى لانتشار المرض بالجزائر، في حين أنه معلوم المبالغ المالية الضخمة التي تخصّصها الحكومة لتطهير مياه الشرب بشكل دوري عن طريق تعقيمها؟

ويعتبر وباء الكوليرا من أكثر الأمراض التي قتلت البشرية في التاريخ، إلى جانب الطاعون والتيفوئيد ومرض العصر السرطان، وارتبطت كلها بانتشار الحروب في الأرض، فمن لم يقتلهم السلاح في العصور الوسطى بفعل الحرب العالمية الأولى والثانية وما قبلها من حروب ورمي للجثث في الأنهار والوديان والبحار التي يرى علماء أنها أشبه بمستودع طبيعي للأمراض.

وما زاد من خوف الجزائريين، هو جهل أصل المرض في الوقت الذي تشهد فيه الجزائر حال استنفار قصوى، حيث بات من الضروري اتخاذ إجراءات أكثر جدية للحفاظ على سلامة المواطنين، على غرار عزل المرضى وإجراء الاختبارات على أقاربهم مما قد يساهم في معرفة أصل الجرثومة، وكيف وصلت إلى أجسام المرضى، لكنه ليس حلا كافيا، في ظل عدم الكشف عن المصدر الأصلي للمرض، وهو الأمر الذي قد يرفع عدد حالات الإصابة، ويسبب الموت.