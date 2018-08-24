عصابة المخدرات في قبضة الأمن

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر خلال شهر أوت الجاري في قضيتين منفصلتين متعلقتين بالمتاجرة بالمخدرات (القنب الهندي و المخدرات الصلبة ) والمؤثرات العقلية من توقيف 18 مشتبها فيه سبعة منهم من جنسيات إفريقية كانوا ينشطون ببرج الكيفان و برج البحري بالعاصمة. حسبما أفاد بيان مصالح أمن ولاية الجزائر.

وأوضح البيان اليوم الجمعة أنه تم تقديم المشتبه فيهم الـ 18 من بينهم 7 رعايا أفارقة مقيمين على التراب الوطني بطريقة غير شرعية أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا بعد حجز 1.181 كلغ من القنب الهندي و 106 غرامات من المخدرات الصلبة و 92 قرصا مهلوسا و كذا 22 هاتفا نقالا و 10 أسلحة بيضاء و مبلغ مالي قدره 99 مليون سنتيم".