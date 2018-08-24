بعدما كانوا يقرؤون عنه في كتب التاريخ والروايات

الكوليرا ... وباء العصور الوسطى يطرق أبواب الجزائريين!

يعيش الجزائريون منذ مساء الخميس، حالة من الرعب والهلع، بعدما أعلنت وزارة الصحة بشكل رسمي، ظهور داء الكوليرا في الجزائر، بعد أزيد من أسبوعين عن انتشار وباء مجهول في أوساط المواطنين بضواحي ولاية البليدة، في حين ما تزال الأنباء تتضارب بشأن مصدر الوباء، لكنّ الأكيد أنّ "الكوليرا" هذا الوباء الذي أتى على عدد كبير من سكان العالم في القرون الوسطى، عاد اليوم يطرق أبواب الجزائر في القرن الحادي والعشرين.

حالة من الذعر والفزع، تلك التي يعيشها الشارع الجزائري منذ مساء الخميس، بعدما إلى حالة طوارئ وانتشر الرّعب في كلّ مكان، بسبب الإعلان الرسمي من الحكومة عن ظهور وباء الكوليرا بالجزائر، هذا الوباء الذي عٌرف في القرون الوسطى، وانتشر لأوّل مرة عن طريق المياه انطلاقا من شبه القارة الهندية، حيث يوجد نهر الغانج ذو المياه الملوثة، وانتشر عبر العالم من خلال الرحلات التجارية، لينتقل إلى روسيا، أوروبا وأمريكا، من كان يعتقد أنه سيعود ليطرق أبواب الجزائريين وهم من كانوا يقرؤون عنه في كتب التاريخ والروايات، هاهي اليوم الحملات التحسيسية من "وباء الكوليرا"، تغزو مواقع تواصلهم الاجتماعي.

وإن كانت تفسير عودة هذا الوباء إلى دول عربية تشهد حروبا، على غرار العراق، سوريا واليمن، التي أعلنت الأمم المتحدة حالة طوارئ بها بعد تفشّي الوباء، واضحا بسبب الظروف اللاإنسانية التي تكابدها الشعوب هناك، التي بالكاد تجد ما تقتاه ولا يتسنّى لها التفكير إن كان صالحا للأكل والشرب أم لا، فما هو التفسير الذي يمكن أن يعطى لانتشار المرض بالجزائر، في حين أنه معلوم المبالغ المالية الضخمة التي تخصّصها الحكومة لتطهير المياه الشروب بشكل دوري عن طريق تعقيمها؟.

ويعتبر وباء الكوليرا من أكثر الأمراض التي قتلت البشرية في التاريخ، إلى جانب الطاعون والتيفوئيد ومرض العصر السرطان، وارتبطت كلها بانتشار الحروب في الأرض، فمن لم يقتلهم السلاح في العصور الوسطى بفعل الحرب العالمية الأولى والثانية وقبلها حروب ورمي الجثث في الأنهار والوديان والبحار التي يرى علماء أنها بمثابة مستودع طبيعي للأمراض.

وما زاد من خوف الجزائريين، هو جهل أصل المرض في الوقت الذي تشهد فيه الجزائر، حالة استنفار قصوى، حيث بات من الضروري اتخاذ إجراءات أكثر جدية، للحفاظ على سلامة المواطنين، على غرار عزل المرضى وإجراء الاختبارات على أقاربهم قد يساهم في معرفة أصل الجرثومة، وكيف وصلت إلى أجساد المرضى، لكنه ليس حلا كافيا، في ظل عدم الكشف عن المصدر الأصلي للمرض، وهو الأمر الذي قد يرفع المزيد من حالات الإصابة، ويسبب الموت.

حكيمة ذهبي