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إرتفاع عدد المصابين بداء “الكوليرا” إلى 107 حالة بالبليدة

  24 أوت 2018 - 14:24   قرئ 71 مرة   0 تعليق   الحدث
إرتفاع عدد المصابين بداء “الكوليرا” إلى 107 حالة بالبليدة

إرتفعت حصيلة داء الكوليرا بمستشفى بوفاريك بالبليدة، إلى 107 إصابة، في ظرف يومين فقط، فيما تمّ إجلاء 18 مشتبه فيه بهذا الداء.

وحسب مديرة المناوبة بنفس المستشفى أمال أيت دحمان، أن المستشفى استقبل الاشخاص المصابين بالكوليرا، وتمّ عزلهم والتكفل بهم بعناية فائقة، من قبل فريق طبي متخصص.

كما كشفت ذات المسؤولة أن معظم الأشخاص المتواجدين بالمشفى حالتهم مستقرة، ولا تدعو للقلق.في حين أكد الطبيب المختص في الأمراض المعدية قايدي عبد الحفيظ، أنه على العائلات إتخاذ كافة الإحتياطات، من شروط النظافة، والتعامل بحرص في حال ظهور أعراض عند أي فرد.

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