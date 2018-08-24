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حالة من الذعر لدى المواطنين والوزارة ترفض إعلان حالة الطوارئ

إحصاء أزيد من 100 حالة إصابة بالكوليرا واشتباه في حالات جديدة بعنابة وبومرداس

  24 أوت 2018 - 14:44   قرئ 77 مرة   0 تعليق   الحدث
إحصاء أزيد من 100 حالة إصابة بالكوليرا واشتباه في حالات جديدة بعنابة وبومرداس

ارتفعت حصيلة الإصابة بداء الكوليرا إلى 107 حالة بعدما سجل مستشفى بوفاريك بالبليدة ارتفاعاً في عدد المرضى الوافدين إليه، حيث استقبل مستشفى بوفاريك بالبليدة أزيد من 15 حالة جديدة، لترتفع الحصيلة إلى أزيد من 100 حالة عبر مختلف ولايات الوطن. 

كشف مدير الصحة لولاية البليدة احمد جمعي، عن ارتفاع حالات الإصابة بوباء "الكوليرا" بعد تسجيل 15 حالة جديدة بمستشفى بوفاريك، حيث أوضح أحمد جمعي، في تصريح للصحافة أمس الجمعة، بأن حالات الإصابة بالتسمم التي أحصاها مستشفى بوفاريك، قد ارتفعت بـ15 حالة جديدة إلى غاية منتصف النهار من يوم أمس الجمعة، ليصل مجموع المرضى لحد الساعة إلى 89 حالة بمستشفى بوفاريك فقط. ومن بين هذه الحالات يؤكد جمعي تأكد إصابة36 حالة مؤكدة، فيما تم تسريح 18 شخص من المستشفى بعد التأكد من شفائهم.

وعاد ذات المسؤول إلى التأكيد على أسباب الوباء ليست لها علاقة بشبكات المياه ولا بمياه الحنفيات ولا حتى الآبار، مؤكدا بأن كل الشكوك حاليا تدور حول الخضر والفواكه التي يتم استهلاكه بدون طهي. مشيرا إلى أنّ مصالح وزارة الصحة في طور التحري والبحث والتحليل عن مصدر البيكتريا.

من جهنها، أكدت مديرة المناوبة بنفس المستشفى أمال أيت دحمان، أن المستشفى استقبل الاشخاص المصابين بالكوليرا، وتمّ عزلهم والتكفل بهم بعناية فائقة، من قبل فريق طبي متخصص. كما كشفت ذات المسؤولة أن معظم الأشخاص المتواجدين بالمشفى حالتهم مستقرة، ولا تدعو للقلق.

وكانت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قد أكدت تسجيل 41 حالة إصابة بوباء الكوليرا مع تسجيل حالة وفاة في احصائيات أولية، حيث أكد جمال فورار، مدير الوقاية بوزارة الصحة، أنه تم تسجيل 22 حالة مؤكدة بالبليدة، و5 حالات بالعاصمة، و5 أخرى بولاية تيبازة، وثلاثة حالات بالبويرة. وتعتبر هذه الولاية وبالتحديد منطقة عين بسام، أول بؤرة للداء، بعد تسجيل 6 حالات 3 منها مصابة بالكوليرا، فيما استقبلت المصالح الاستشفائية ببوفاريك، شمال شرق البليدة 76 شخصا، يومي الأربعاء والخميس، ظهرت عليهم أعراض التسمم الحاد على غرار الحمى القيئ والإسهال ينحدرون من ولايات البليدة تيبازة والمدية تم تحويلهم على جناح السرعة نحو مصالح الأمراض المعدية وتم عزلهم، أضاف أنه تم تسجيل 88 حالة مشتبه فيها.

ويطرح عدم تشكيل أي خلية أزمة أو عدم اعلان حالة الطوارئ الصحية، العديد من التساؤلات رغم المخاوف التي انتابت الجزائريين بعد تسجيل عشرات الإصابات، أين حاول المتحدث طمأنة المواطنين بخصوص الحالات المسجلة، مؤكدا أن الوضع "لا يدعو إلى القلق ولا يستدعي إعلان حالة الطوارئ"، داعيا من جهة أخرى المواطنين إلى احترام قواعد النظافة المتمثلة في "الغسل الجيد لليدين باعتبارهما الناقل الأساسي للعدوى وكذا الخضر والفواكه قبل تناولها مع تفادي زيارة المرضى المصابين في المستشفيات"

ولحد الآن لم تحدد المصالح الصحية مصدر الوباء، خاصة أن الكوليرا انتشرت لتشمل عدة مناطق في فترة وجيزة لا تتجاوز الأسبوع، ويحمل البعض المصالح الصحية مسؤولية هذا الانتشار السريع، لأنها تكتمت عن الإصابات ولم تقدم نصائح وقائية كانت ستسمح بخفض عدد الإصابات بين المواطنين.

 أسامة سبع
 

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