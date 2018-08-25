تحديد بؤرة جديدة لوباء الكوليرا

حددت وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات خلال الاجتماع التنسيقي بمقر الوزارة منذ قليل بؤرة جديدة لوباء "الكوليرا" و المتمثل في منبع ملوث بسيدي الكبير بحمر العين بولاية تيبازة و الذي تسبب في انتشار الوباء في المنطقة، و على إثره قرر المجتمعون رفع تقرير للوزير الأول أحمد أويحيى حول وضعية انتشار وباء الكوليرا.

في ذات السياق، شدد مدير الوقاية بوزارة الصحة جمال فورار على ضرورة إغلاق منبع الماء بتيبازة لتفادي انتشار الوباء، مؤكدا أن الماء الشروب للحنفيات بتيبازة وباقي الولايات صالح للشرب ولا يشكل خطرا، مضيفا أن الوزارة تقوم حاليا بمراقبة مياه المنابع بمختلف الولايات، و فيما يخص عدد الوفايات بسبب الوباء أكد ذات المتحدث أن مصالحه سجلت حالتي وفاة بالبليدة حتى الآن، بالاضافة الى تسجيل 46 حالة مؤكدة بالاصابة، ناهيك عن تسجيل 139 حالة مشتبه بها منذ بداية المرض عبر ولايات البويرة والبليدة وتيبازة والعاصمة .