حصيلة الحالات المشتبه إصابتها بالكوليرا بالأرقام

كشف المدير العام للوقاية بوزارة الصحة، جمال فورار اليوم السبت، عن حصيلة الحالات المشتبه بإصابتها بداء الكوليرا في العديد من الولايات بالجزائر.

وقال جمال فورار في تصريح صحفي أن حالات الإصابة ب الكوليرا في الجزائر بلغت 139 حالة وزعت كالتالي:

-6 حالات في البويرة التي لم يتم اكتشاف الإصابة بهذا الوباء منذ 14 أوت الجاري أي يعني هذا الوباء تم القضاء عليه نهائيا في هذه الولاية.

-90 حالة في البليدة

-22 حالة في ولاية الجزائر العاصمة.

-19 حالة في تيبازة كان السبب في ذلك هو شرب العائلة لمنبع مائي يتواجد بسيدي لكبير بتيبازة.

- حالة واحدة بالمدية .

- وحالة واحدة بعين الدفلى.