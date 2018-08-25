شريط الاخبار
صمت حكومي رهيب يفتح المجال لانتشار الإشاعة عدم تفعيل "مخططات تنظيم النجدة" اللغز المُحير! عقد مجلس وزاري مشترك مستعجل وإعلان حالة الطوارئ لاحتواء الوباء سلطات ولاية تيبازة تردم المنبع المائي سيدي لكبير بحمر العين معهد باستور يطمئن المواطنين بخصوص الوباء الإنارة العمومية بالطاقة الشمسية قريباً عبر كل البلديات الجيش على استعداد دائم للدفاع عن الوطن والحفاظ على استقراره انتهازيون استغلوا وباء "الكوليرا" لتحقيق الربح السريع على حساب المواطن "سيال" تطمئن زبائنها بخصوص سلامة مياه الحنفيات المجلس الشعبي الولائي يطالب بمخطط استعجالي للتطهير فلاحون يلجؤون لسقي أراضيهم بالمياه الملوثة دعوات للتبليغ والتشهير بمنتهكي البيئة وملوثي منابع المياه إشاعة تحدث طوارئ وتثير الفزع ببلدية مقلع في تيزي وزو مواطنو سكيكدة متخوفون من الكوليرا بسبب الأوساخ والمياه القذرة "فوبيا" الكوليرا تدفع إلى التهافت على اقتناء قارورات المياه المعدنية فيدرالية الموّالين تؤكد القضاء على ظاهرة تعفن الأضاحي أسعار البطاطا تواصل الارتفاع بعد أربعة أيام من العيد أسعار النفط تستقر عند 76 دولارا في ظل تراجع الإمدادات الإيرانية محطة لخدمات الهاتف والإنترنت عبر تكنولوجيا الجيل 4 ببلدية الغمري تجار فوضويون يحوّلون الأسواق الفوضويّة إلى أوكار للمخدرات إحصاء أزيد من 100 حالة إصابة بالكوليرا واشتباه في حالات جديدة بعنابة وبومرداس الكوليرا... وباء العصور الوسطى يطرق أبواب الجزائـــــــــــــريين! نهج التداول على المناصب فرصة لتحفيز القدرات البشرية وتثمين خبراتها فرنسا تخفض مستوى الخطر لرعاياها الراغبين في زيارة الجزائر! ولد عباس يعيد "ترميم" "جدار سعداني" جمع 900 ألف وحدة من جلود أضاحي العيد و500 طن من الصوف أسعار النفط ترتفع وسلة مزيج برنت عند الـ 75 دولارا للبرميل بلماضي يعيد مبولحي إلى «الخضر» وسيشارك أمام غامبيا عطال يضيع رسميا مواجهة الخضر ضد غامبيا والي وهران يأمر بترحيل عائلة سلسبيل ويمنح والديها عمرتين بوهران توزيع محلاّت تجارية على ذوي الإحتياجات الخاصة «سبب ظهور وباء الكوليرا غير معلوم والتحاليل أظهرت سلامة مياه الحنفيات» مسؤولية انتشار وباء الكوليرا تتحملها الحكومة والشعب مختصون يجمعون على أنّ غياب النظافة وراء ظهور وباء «الكوليرا» «مياه الحنفيات سليمة ولا داعي للخوف منها» نفاد كميات كبيرة من المياه المعدنية في أقل من 48 ساعة عقوبات بين 6 و8 أشهر حبسا ضد أفراد عصابة تتاجر في المخدرات محاكمة سيدة شتمت طبيبة بالعاصمة وهددتها بقطع يدها عامان حبسا نافذا ضد مسبوق شوّه وجه شاب عاكس شقيقته "الوزيعة"... عادة تأبى الاندثار وتتحول إلى وسيلة للتضامن والتواصل بين الأجيال
عاجل
  1. الرئيسية
  2. الحدث
  3. صمت حكومي رهيب يفتح المجال لانتشار الإشاعة

غياب تام للمعلومة على مدار أسبوع يربك الجزائريين

صمت حكومي رهيب يفتح المجال لانتشار الإشاعة

  25 أوت 2018 - 14:45   قرئ 40 مرة   0 تعليق   الحدث
صمت حكومي رهيب يفتح المجال لانتشار الإشاعة

-غياب خلية أزمة ولا مخطط طوارئ واجتماع وزاري مؤجل لإشعار آخر

في عزّ الأزمة التي تمرّ بها الجزائر، بسبب انتشار وباء الكوليرا في عدّة ولايات من الوطن، وبعد مرور أسبوع كامل من اكتشاف الوباء غاب صوت الحكومة وغاب معه إعلان مخطط طوارئ بالرغم من تصاعد عدد حالات الإصابة المسجلة من يوم لآخر، الأمر الذي يطرح العديد من التساؤلات عن سرّ هذا الصمت المطبق الذي تمارسه السلطات. 

تطرح طريقة تعامل السلطات المختصة مع ملف انتشار "الكوليرا" علامات استفهام عديدة، لم يكلف فيها المعنيون أنفسهم عناء الإجابة عليها، ولم يظهر أي صوت سوى صوت خافت من طرف وزارة الصحة التي اكتفت بالتواصل مع المواطنين من حين لآخر عن طريق مديرياتها الولائية بتقديم إحصائيات لعدد الحلات المسجلة بالرغم من حالة الخوف التي يعيشها المواطن الجزائري مند أسبوع كامل، لاسيما وأنّ سبب انتشار المرض بقي مجهولاً إلى غاية صبيحة أمس عندما كشفت الوزارة أنّ منبع مائي ملوث بمنطقة سيدي الكبير التابعة لبلدية حمر العين بولاية تيبازة وراء انتشار داء الكوليرا.

ويرى مختصون أنّه كان من الأجدر أن تقوم الوزارة الأولى باستدعاء مجلس وزاري مصغر مكوّن من عدة وزارات على غرار وزارة الصحة، الداخلية والجماعات المحلية، الفلاحة، ووزارة التجارة باعتبارها وزارت معنية بطريقة مباشرة بهذه الأزمة، تنبثق عنه قرارات وإجراءات من شأنها أن توقف زحف هذا الوباء القاتل في ظرف قصير.

وما يُثير حالة من الاستغراب، هو عدم إنشاء خلية أزمة على مستوى ولايات الجزائر، البليدة، تيبازة والبويرة تعمل تحت وصاية وزارة الداخلية وتكون مهمتها تسيير الأزمة واتخاد القرارات اللازمة في الوقت المناسب، حيث وإلى غاية كتابة هذه الأسطر لم تنشئ السلطات خلية أزمة، كما أن مسؤولي الاتصال من مختلف الوزارات غائبون، بل وحتى الولاة الذين من المفترض أن يكونوا في الخطوط الأولى ويواجهون المواطنين بالحقائق.

وفي الوقت الذي غاب فيه الرسميون، حظرت الإشاعة التي أخذت منحى كبيراً، حيث أدخلت المواطن البسيط في حالة من التيهان غير مسبوقة، وهو ما يؤكد تداول هذه المعلومات التي خلقت ارتباكا لدى الجزائريين منذ الإعلان عن هذا الوباء.

 عبد العلي . ب
 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الحدث

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات