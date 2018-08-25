غياب تام للمعلومة على مدار أسبوع يربك الجزائريين

صمت حكومي رهيب يفتح المجال لانتشار الإشاعة

-غياب خلية أزمة ولا مخطط طوارئ واجتماع وزاري مؤجل لإشعار آخر

في عزّ الأزمة التي تمرّ بها الجزائر، بسبب انتشار وباء الكوليرا في عدّة ولايات من الوطن، وبعد مرور أسبوع كامل من اكتشاف الوباء غاب صوت الحكومة وغاب معه إعلان مخطط طوارئ بالرغم من تصاعد عدد حالات الإصابة المسجلة من يوم لآخر، الأمر الذي يطرح العديد من التساؤلات عن سرّ هذا الصمت المطبق الذي تمارسه السلطات.

تطرح طريقة تعامل السلطات المختصة مع ملف انتشار "الكوليرا" علامات استفهام عديدة، لم يكلف فيها المعنيون أنفسهم عناء الإجابة عليها، ولم يظهر أي صوت سوى صوت خافت من طرف وزارة الصحة التي اكتفت بالتواصل مع المواطنين من حين لآخر عن طريق مديرياتها الولائية بتقديم إحصائيات لعدد الحلات المسجلة بالرغم من حالة الخوف التي يعيشها المواطن الجزائري مند أسبوع كامل، لاسيما وأنّ سبب انتشار المرض بقي مجهولاً إلى غاية صبيحة أمس عندما كشفت الوزارة أنّ منبع مائي ملوث بمنطقة سيدي الكبير التابعة لبلدية حمر العين بولاية تيبازة وراء انتشار داء الكوليرا.

ويرى مختصون أنّه كان من الأجدر أن تقوم الوزارة الأولى باستدعاء مجلس وزاري مصغر مكوّن من عدة وزارات على غرار وزارة الصحة، الداخلية والجماعات المحلية، الفلاحة، ووزارة التجارة باعتبارها وزارت معنية بطريقة مباشرة بهذه الأزمة، تنبثق عنه قرارات وإجراءات من شأنها أن توقف زحف هذا الوباء القاتل في ظرف قصير.

وما يُثير حالة من الاستغراب، هو عدم إنشاء خلية أزمة على مستوى ولايات الجزائر، البليدة، تيبازة والبويرة تعمل تحت وصاية وزارة الداخلية وتكون مهمتها تسيير الأزمة واتخاد القرارات اللازمة في الوقت المناسب، حيث وإلى غاية كتابة هذه الأسطر لم تنشئ السلطات خلية أزمة، كما أن مسؤولي الاتصال من مختلف الوزارات غائبون، بل وحتى الولاة الذين من المفترض أن يكونوا في الخطوط الأولى ويواجهون المواطنين بالحقائق.

وفي الوقت الذي غاب فيه الرسميون، حظرت الإشاعة التي أخذت منحى كبيراً، حيث أدخلت المواطن البسيط في حالة من التيهان غير مسبوقة، وهو ما يؤكد تداول هذه المعلومات التي خلقت ارتباكا لدى الجزائريين منذ الإعلان عن هذا الوباء.

عبد العلي . ب