الحكومة صادقت عليه في 2004 وكان مطلب الخبراء على مدار سنوات

عدم تفعيل "مخططات تنظيم النجدة" اللغز المُحير!

أعادت قضية انتشار "الكوليرا" هذه الأيام إلى الواجهة، قضية تفعيل ما يُسمى بـ"مخططات تنظيم النجدة" في مثل هذه الأزمات، حيث تعالت الأصوات المطالبة بضرورة تفعيلها من طرف المسؤولين المحليين في ظل الوضع التي تمر به البلاد.

بالنظر للارتفاع المتسارع لعدد حالات الإصابة بهذا الوباء، وانتشارها لتمس ولايات أخرى، يطرح عدم تفعيل "مخططات تنظيم النجدة" عدة تساؤلات عن العوائق التي تقف وراء تفعيل هذا المخطط، حيث ينص المرسوم الوزاري الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 ديسمبر 2004 والذي يحمل عنوان "مخططات تنظيم النجدة" على أن مخططات النجدة تنقسم إلى نوعين، الأول بحسب درجة الخطورة والثاني بحسب الوسائل الواجب تسخيرها. ويمكن لهذه المخططات أن تكون مشتركة بين الولايات التي مستها الأزمة.

وفصّل المرسوم في مادته الـ 59 في أهداف المخططات الخاصة للتدخل، حيث جاء فيها "تهدف المخططات الخاصة للتدخل فيما يخص كلّ غرر أو كل خطر كبير خاص ومحدد، ولاسيما في مجال التلوث البيئي أو الأرضي أو البحري أو المائي، إلى مايلي: تحليل الأخطار، توقع ترتيبات الإنذار التكميلية، عند الاقتضاء، تنفيذ التدابير الخاصة المطلوبة للتحكم في الحوادث، إعلام المواطنين بالتدابير المتخذة في ضواحي المنشآت المعنية".

ع . ب