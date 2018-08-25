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بعد أن حدد مصدرا رئيسا للوباء

سلطات ولاية تيبازة تردم المنبع المائي سيدي لكبير بحمر العين

  25 أوت 2018 - 14:38   قرئ 33 مرة   0 تعليق   الحدث
سلطات ولاية تيبازة تردم المنبع المائي سيدي لكبير بحمر العين

الداء يصيب 139 شخص أغلبهم بولاية البليدة 

شرعت سلطات ولاية تيبازة مساء أمس في ردم  المنبع المائي سيدي لكبير بمنطقة حمر العين الذي حدد مصدرا لانتشار وباء الكوليرا الذي ضرب عددا من ولايات الوطن منذ نحو 15 يوما،  بحسب تأكيدات مصالح الوزارة أمس في انتظار التكفل بالمصابين الذين بلغ عددهم 139 حالة. 

أكدت وزارة الصحة والسكان أن مصدر وباء الكوليرا الذي ضرب عددا من ولايات الوطن خصوصا البليدة مصدره المنبع المائي سيدي لكبير الذي تسربت إليه بكتيريا الكوليرا التي ظهرت في بداية الأمر بعين بسام بولاية البويرة المجاورة لولاية البليدة والتي انتقل إليها الداء بشكل لافت.

وأفاد مدير الوقاية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال فورار، في تصريح صحفي عقب اجتماع طارئ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطويق مرض الكوليرا الذي ضم مختلف إطارات الوزارة وممثلين عن معهد باستور المنعقد صباح أمس بمقر وزارة الصحة أن مصالحه توصلت إلى تحديد بؤرة الوباء وهو المنبع المائي سیدي لكبیر في بلدية احمر العین بتیبازة والذي تسبب في انتشار الوباء في المنطقة.

في ذات السياق، أبرز مدير الوقاية بوزارة الصحة جمال فورار ضرورة إغلاق منبع الماء بتيبازة لتفادي انتشار الوباء، مؤكدا أن ماء الحنفيات بتيبازة وباقي الولايات صالح للشرب ولا يشكل خطرا، مضيفا أن الوزارة تقوم حاليا بمراقبة مياه المنابع بمختلف الولايات.

وفيما يخص عدد الوفيات بسبب الوباء، أكد نفس المسؤول أن مصالحه سجلت حالتي وفاة على مستوى ولاية البليدة حتى الآن، بالإضافة إلى تسجيل 46 حالة، ناهيك عن تسجيل 139 حالة مشتبه بها منذ بداية المرض عبر ولايات البويرة والبليدة وتيبازة والعاصمة.

وكشف المدير العام للوقاية بوزارة الصحة، جمال فورار عن حصيلة الحالات المشتبه بإصابتها بداء الكوليرا في العديد من الولايات بالجزائر، مشيرا في ذات الصدد إلى أن حالات الإصابة بداء الكوليرا في الجزائر بلغت 139 حالة وزعت كالتالي 3 حالات في البويرة التي لم يظهر فيها الوباء مجددا منذ أن تم اكتشافه بها يوم 14 أوت الجاري مما يعني هذا الوباء تم القضاء عليه نهائيا في هذه الولاية، 25 حالة بولاية البليدة و 22 حالة في ولاية الجزائر العاصمة، بالإضافة إلى تسجيل 18 حالة بولاية تيبازة ويعود السبب في ذلك إلى شرب العائلة المصابة من منبع مائي يوجد بسيدي لكبير بتيبازة، كما تم كذلك تسجيل- يضيف المتحدث- حالة واحدة بالمدية وحالة واحدة بعين الدفلى، وأشار فورار إلى أن 39 حالة تم الاعلان عن مغادرة أصحابها للمستشفى، مشددا على أن الحالات الموجودة بالمستشفى في تحسن مستمر.

وأكد فورار أن كل المرضى تم التكفل بهم على مستوى المؤسسة الاستشفائية المتخصصة الهادي فليسي "القطار سابقا" والمؤسسة العمومية الاستشفائية لبوفاريك.

وكشف مدير الوقاية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عن رفع تقرير للوزير الأول أحمد أويحيى حول وضعية انتشار وباء الكوليرا.

بوعلام حمدوش

 

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