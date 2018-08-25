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اتحاد المهندسين الفلاحيين يدعو في تصريح لـ"المحور اليومي":

عقد مجلس وزاري مشترك مستعجل وإعلان حالة الطوارئ لاحتواء الوباء

  25 أوت 2018 - 14:38   قرئ 31 مرة   0 تعليق   الحدث
عقد مجلس وزاري مشترك مستعجل وإعلان حالة الطوارئ لاحتواء الوباء

دعا الاتحاد الوطني للمهندسين الفلاحيين الجزائريين الحكومة إلى ضرورة عقد مجلس وزاري مستعجل مشترك بين قطاعات الفلاحة، الموارد المائية والصحة وكذا الداخلية إضافة إلى الولاة، وإعلان حالة الطوارئ لمحاصرة واحتواء وباء الكوليرا ومعرفة الأسباب والحد من انتشار العدوى إلى مناطق أخرى من الوطن، فيما اعتبر اتهام القطاع الفلاحي متسببا رئيسيا في انتشار الوباء "هروب إلى الوراء" في ظل غياب أي مبرر ودليل مخبري يثبت ذلك، مُحملا المسؤولية لوزارة الصحة، الولاة وكذا رؤساء البلديات. 

شدد رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين الفلاحيين يحيى زان في تصريح خص به "المحور اليومي" أمس، على أن اتهام وزارة الصحة للقطاع الفلاحي كونه السبب الرئيسي وراء انتشار وباء الكوليرا "لاأساس له من الصحة"، من خلال سقي الخضر والفواكه بمياه الصرف الصحي، واصفا الإتهام بـ"اللامسؤولية" والخطير جدا في ظل عدم وجود أية مبررات علمية، غير أنه لم ينفي سقي بشرذمة قليلة من أشباه الفلاحين أو ما أطلق عليهم بـ"المتطاولين على القطاع الفلاحي" منتوجاتهم من الخضر والفواكه بمياه قنوات الصرف الصحي، مستبعدا من أن تكون العملية ساهمت في ظهور وباء الكوليرا الذي يعصف مؤخرا بأربع ولايات من الوطن لحد الساعة في انتظار أن تبحث وزارة الصحة عن أسباب أخرى لمنع انتشار المرض، موضحا بقوله "الفلاحة ليست المتسبب الرئيسي في داء الكوليرا، ومن يقول عكس ذلك يحضر دليلا مخبريا".

ودعا زان في ذات الصدد الحكومة إلى ضرورة عقد مجلس وزاري مستعجل مشترك بين كل من وزارة الصحة، الموارد المائية وكذا الفلاحة والداخلية فضلا عن عدة قطاعات أخرى، لاتخاذ إجراءات وقائية تمنع انتشار الداء ومحاصرة الوباء، عبر إعلان حالة الطوارئ لامحالة في ظل انتشار لهذا الوباء القاتل، فضلا عن وضع مخطط استعجالي لمنع ظهور بؤر جديدة للمرض في مناطق وولايات أخرى، وذلك لتفادي تقاذف الإتهامات بدون أي دليل مخبري يُذكر.

وحمل ذات المتحدث المسؤولية على عاتق وزارة الصحة، فضلا عن مسؤولية الولاة ورؤساء البلديات، قائلا "الكل مشترك في تفشي الوباء بداية من القطاع الصحي "المريض" وصولا إلى الولاة ورؤساء البلديات"، داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة إنشاء مخابر على مستوى أسواق الجملة للخضر لمعاينة أي منتوج فلاحي يوجه للاستهلاك.

ويُذكر أن مدير معهد باستور كان قد نفى أن تكون لمياه الشرب علاقة بالكوليرا، وقال إن الشكوك تحوم حول الخضر والفواكه، مؤكدا متابعة الموضوع للوقوف على المصدر الحقيقي لها قبل أن تنتشر، فيما نفى مدير الصحة لولاية البليدة مسبقا أن تكون مياه الحنفيات سببا لانتشار وباء الكوليرا، مشيرا إلى أن السبب قد يرجع لاستهلاك بعض الخضر والفواكه الملوثة بالجراثيم مثل البطيخ والخيار، حيث صرح لوسائل الإعلام الجمعة الفارطة، بأنه يتم حاليا إخضاع عدد من الخضر والفواكه للتحاليل.

 مريم سلماوي
 

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