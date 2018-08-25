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أكد على التحكم في الوضع

معهد باستور يطمئن المواطنين بخصوص الوباء

  25 أوت 2018 - 14:59   قرئ 12 مرة   0 تعليق   الحدث
معهد باستور يطمئن المواطنين بخصوص الوباء

طمأن مدير معهد باستور، زبير حراث، المواطنين بسيطرة وزارة الصحة على داء الكوليرا بعد استقبال كل من مستشفيي القطار وبوفاريك ما يقارب 100 حالة إصابة بالكوليرا. 

أوضح مدير معهد باستور زبير حراث، أمس في تصريح صحفي بخصوص انتشار داء الكوليرا أن الوضع متحكم فيه بفضل الإجراءات الاستعجالية المتخذة والتي سمحت باستشفاء 30 حالة غادرت المستشفيات، مشيرا في سياق متصل إلى تسجيل 180 حالة مشتبه بها.

وفيما يتعلق بحالة الوفاة التي تم تسجيلها أمس الجمعة لامرأة تبلغ من العمر 77 سنة، أكد مدير معهد باستور أن لا علاقة لها بداء الكوليرا.

وقد أكد المدير العام لمعهد باستور، الدكتور زبير حراث، خلال ندوة صحفية نشطها إطارات بالوزارة ومعهد باستور لإعطاء توضيحات حول حالات الإصابة بوباء الكوليرا بأربع ولايات الجزائر العاصمة، البليدة، تيبازة والبويرة أن التحاليل البكتيرية التي أجراها المعهد على عينات المصابين أثبتت أن وباء الكوليرا انتقل بسبب غياب شروط النظافة في بعض المواد المستهلكة، مستبعدا أن يكون الأمر له علاقة بالمياه.

وأشار في ذات السياق، إلى أن التحاليل الجارية على مستوى معهد باستور حول الأطعمة التي تناولتها العائلات المصابة "ستكشف قريبا الأسباب الحقيقية لهذه الإصابات".

ويذكر أن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قامت باتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة لتطويق وباء الكوليرا منذ تسجيل أولى الحالات المشتبه بها والتي تعود إلى يوم 14 أوت الجاري ببلدية عين بسام بولاية البويرة، حيث شهدت مختلف المستشفيات والوحدات الصحية بالولايات التي سجلت حالات الإصابة بداء الكوليرا وكذا الحالات المشتبه بها على غرار ولاية الجزائر البليدة البويرة وتيبازة حالة استنفار قصوى قصد التكفل بهؤلاء المصابين وكذا العمل على تطويق الداء ومنعه من الانتقال وإصابة أشخاص آخرين.

كما قامت وزارة الصحة بتسخير مختلف الكوادر الطبية من أطباء وممرضين والطاقم شبه الطبي على مستوى هذه المستشفيات والوحدات الصحية، بالإضافة إلى أن مدراء هذه الهياكل الصحية ومسؤولي مختلف المصالح الصحية سهروا على تقديم العناية الصحية لهؤلاء المصابين بداء الكوليرا خاصة على مستوى المؤسسة الاستشفائية المتخصصة الهادي فليسي "القطار سابقا" والمؤسسة العمومية الاستشفائية لبوفاريك.

من جهته؛ أكد معهد باستور الجزائر أن المعهد جند كل مخابره البتكيرية والفيروسية لتشخيص العينات المنتزعة بمستشفى القطار وبوفاريك.

بوعلام ح.

 

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