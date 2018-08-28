مفرزة للجيش تدمر 3 مخابئ للجماعات الإرهابية بالمدية

كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالمدية، يوم أمس الإثنين، ثلاثة مخابئ للجماعات الإرهابية، إثر عملية بحث وتمشيط بالمدية.

وحسب بيان لوزارة الدقاع الوطني، اليوم الثلاثاء، أوقفت عناصر الدرك الوطني، خلال عمليات متفرقة بكل من النعامة وخنشلة، ثلاثة أشخاص

بحوزتهم بندقيتي صيد وكمية من الذخيرة، فيما تم حجز 1500 وحدة من مختلف المشروبات بمستغانم.

في حين تمكنت عناصر الدرك الوطني وحرس الحدود، من توقيف 16 مهاجرا غير شرعي، من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان والأغواط.