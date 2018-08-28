وفاة امرأة يشتبه إصابتها بداء الكوليرا ببوفاريك

توفيت، مساء أمس الإثنين، بمستشفى بوفاريك بولاية البليدة امرأة يشتبه في إصابتها بداء الكوليرا، حسبما أكدته اليوم الثلاثاء مصالح الولاية.

أوضح رئيس ديوان والي ولاية البليدة، آيت أحمد الطاهر، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الضحية التي تبلغ من العمر 43 سنة تنحدر من ولاية عين الدفلى والتي كانت تعاني من مرض التريزوميا، لفظت أنفاسها الأخيرة مساء أمس الإثنين بمستشفى بوفاريك، مشيرا إلى أن التحاليل المخبرية التي أرسلت لمعهد باستور جارية لتحديد الأسباب الحقيقية وراء وفاة الضحية.