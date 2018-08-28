عزل أشخاص يشتبه اصابتهم بالكوليرا بمستشفى وهران الجامعي

شهدت مصلحة الأمراض المعدية بالمستشفى الجامعي لوهرانحالة استنفار قصوى، عقب الإشتباه في 3 حالات قد تكون مصابة بوباء الكوليرا

وحسبما علم من مصادر مطلعة فإن الأمر يتعلق بحالتين كانتا في زيارة لعائلة بولاية البليدة، وحالة ثالثة من وهران،وقد جاءت عملية الكشف عن هذه الحالات الثلاث المشتبه فيها، من خلال ظهور أعراض وباء الكوليرا عليهم، حيث تم إخضاعهم للفحوصات والتحاليل الطبية المخبرية، والتي تم إرسال عينات منها إلى المخبر المركزي لفحصها، وتأكد من صحتها، هذا وقد تم عزل الحالات المشتبه فيها، لحين ظهور النتائج والفحوصات المخبرية من قبل معهد باستور

أحمد ع