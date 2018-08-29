ارتفاع عدد الاصابات بالكوليرا إلى 59

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عن تسجيل وإلى غاية 27 من الشهر الجاري 59 حالة إصابة بداء الكوليرا مؤكدة مع 26 حالة سلبية من بين 172 حالة استقبلتها المستشفيات منذ 7 أغسطس 2018 حسب ما أفاد به يوم بيان لذات الوزارة.

وأوضح ذات المصدر أن الحالات المسجلة المؤكدة بولايات الخمس تخص كل من البويرة ب3 حالات والبليدة ب30 حالة وتيبازة ب14 حالة والجزائر العاصمة 11 حالة والمدية حالة واحدة مؤكدة بأنه لم "يتم تسجيل حالة وفاة أخرى باستثناء الحاليتين اللتين تم الإعلان عنهما على مستوى ولاية البليدة سابقا".