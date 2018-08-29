12 جريحا في انحراف حافلة لنقل المسافرين بتيارت

أصيب 12 شخصا بجروح أحدهم في حالة خطيرة إثر حادث انحراف حافلة لنقل المسافرين ليلة أمس الثلاثاء ببلدية مدريسة حسبما علم اليوم الأربعاء لدى مستشفى دائرة السوقر

وأوضح نفس المصدر أن مصلحة الاستعجالات بمستشفى "قرميط الناصر" بالسوقر استقبلت في حدود الساعة العاشرة من ليلة أمس الثلاثاء 12 مصابا اثر حادث انحراف حافلة نقل مسافرين تعمل على الخط الرابط بين سيدي بلعباس وحاسي مسعود

وقد غادر 11 شخصا المستشفى في نفس الليلة فيما استدعت حالة الجريح المتبقي الذي أصيب على مستوى الرأس تحويله صباح اليوم الاربعاء الى مستشفى "يوسف الدامرجي" بتيارت.

وأشارت مصالح الحماية المدنية الى أنها تكفلت بنقل 10 مصابين تتراوح اعمارهم بين 20 و57 سنة الى مصلحة الاستعجالات بمستشفى السوقر اثر حادث حافلة لنقل المسافرين تقل حوالي 45 مسافرا على مستوى نقطة التقاطع بين الطريقين الوطنين رقم 90 و23 ببلدية مدريسة

ومن جهتها تنقلت السلطات المحلية لدائرة السوقر التي تتبع لها بلدية مدريسة ومدير النقل لولاية تيارت الى مكان الحادث حيث تم التكفل بالمسافرين المصابين وضمان لهم مواصلة الرحلة في صباح اليوم الاربعاء حسبما أفاد به رئيس المجلس الشعبي لبلدية السوقر كمال الدين صباحة