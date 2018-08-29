5 قتلى و 4 جرحى في حادث مرور بمسرغين بوهران

تسبب صبيحة اليوم، حادث مرور أليم و مروع 5 قتلى و أزيد من 4 جرحى يوجدون في حالة طبية حرجة بين الطريق الرابط بين مسرغين وولاية وهران، الحادث الأليم وقع بين سيارة أجرة و شاحنة نصف مقطورة، أين توفي جميع ركاب السيارة لهول و شدة الإرتطام حيث هرعت مصالح الحماية المدنية لإنقاذ الضحايا أين تم نقل الجرحى على جناح السرعة لمصلحة الإستعجالات الطبية و الجراحية بالمستشفى الجامعي بن زرجب بوهران، فيما تحويل جثث الضحايا على مصلحة حفظ الجتث من جهتها فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا معمقا لمعرفة ملابسات الحادث الأليم

أحمد ع