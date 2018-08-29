الحرائق تلتهم 1500 هكتار من الغابات

أكثر من 1500 هكتار أتلفت جراء حرائق الغابات ما بين 1 جوان و 22 أوت 2018 ، حسبما أكدته أمس الثلاثاء المديرية العامة للغابات في بيان لها

و حسب ذات المصدر، فقد تم تسجيل 436 بؤرة حريق أتلفت مساحة إجمالية تقدر ب1.512.35 هكتار موزعة على 801.64 هكتار من الغابات و 225.60 هكتار من الأدغال و 485.11 هكتار من الأحراش ، بمعدل 5.25 بؤرة في اليوم و مساحة تقدر ب 3.46 هكتار في اليوم و تشير المديرية العامة للغابات، أن المنطقة الأكثر تضررا بالحرائق هي شرق البلاد بـ 1009.75 هكتار و 104 بؤرة حريق متبوعة بوسط البلاد بـ 323.68 هكتار و 207 بؤرة حريق و غرب البلاد بـ 178.92 هكتار و 125 بؤرة حريق.و تمثل المساحة المتضررة بحرائق الغابات في منطقة شرق البلاد لوحدها بـ 51 % من المجموع الوطني.ومقارنة بنفس الفترة من السنة المنصرمة ذكرت المديرية العامة للغابات بأنه تم تسجيل 2.213 بؤرة حريق أتلف مساحة إجمالية تقدر بـ 42.637 هكتار منها 16.721 هكتار من الغابات.و تم نشر هذه الأرقام خلال اجتماع تقييمي و تحليلي للحصيلة الجزئية لحرائق الغابات عقد بمقر وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري برئاسة الأمين العام للقطاع الوزاري.و تشير المديرية العامة للغابات إلى أنه سيتم الإبقاء على الإجراءات الوقائية لمكافحة حرائق الغابات التي اتخذت منذ الفاتح من جوان إلى غاية نهاية الحملة في 31 أكتوبر القادم