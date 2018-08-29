عدم تسجيل أية حالة مؤكدة بالكوليرا في ولاية وهران

لم تسجل أية حالة مؤكدة لداء الكوليرا بولاية وهران، حسبما أفادت به يوم الأربعاء مديرية الصحة والسكان للولاية.

أكد مدير الصحة والسكان للولاية عبد الناصر بودعة في بيان تسلمته وأج إثر خبر بثته قناة تلفزيونية خاصة حول وجود "ثلاث حالات يشتبه بإصابتها بداء الكوليرا" بوهران أنه "لم يتم تسجيل أية حالة مؤكدة للكوليرا" بوهران، وأضاف أن مصالح مديرية الصحة والسكان للولاية قد "قامت بتعزيز جهاز الوقاية الذي يتم وضعه عادة في كل موسم الاصطياف ضد الأمراض المتنقلة عن طريق المياه"، وأشار نفس البيان الى أن "مدير الصحة والسكان يعد المخول الوحيد لتقديم المعلومات حول أي حالة محتملة".