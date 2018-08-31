انخفاض نسبة الاستشفاء من وباء الكوليرا بـ56 بالمائة

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، من خلال المتابعة اليومية للوضعية الوبائية لداء الكوليرا، عن انخفاض حالات الاستشفاء بنسبة 56 بالمائة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها الخميس أن عدد الحالات التي غادرت المستشفى بعد تماثلها للشفاء قد بلغ 120 حالة، أي ما يعادل نسبة 61 بالمائة من العدد الإجمالي للحالات المسجلة، مؤكدة أن الوباء "يبقى إلى حد الآن منحصرا على مستوى ولاية البليدة فقط".

من جانبه، أكد مدير الصحة لولاية الجزائر محمد ميراوي الخميس أن 13 حالة من المصابين بداء الكوليرا من أصل 14 قد غادرت المستشفى بعد ثبوت بتحاليل صادرة من مخبر باستور شفائهم التام من هذا الداء.

وقال ميراوي أن عدد المصابين بداء الكوليرا بولاية الجزائر بلغ 14 حالة وأن 13 منها امتثلت للشفاء التام وغادرت المستشفى المتخصص في الأمراض المعدية الهادي فليسي (القطار سابقا)، فيما بقي شخص واحد فقط على مستوى مستشفى مصطفى باشا الجامعي والذي شفي تماما من الداء غير أنه لم يغادر المستشفى بعد في انتظار نتائج التحاليل النهائية الصادرة من مخبر باستور.