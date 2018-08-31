الجزائر تتأسف للاشتباكات بضواحي العاصمة الليبية

أكدت وزارة الشؤون الخارجية يوم الخميس في بيان لها أن الجزائر "تتابع بانشغال و تتأسف للاشتباكات الاخيرة التي شهدتها ضواحي العاصمة الليبية".

و جاء في بيان وزارة الشؤون الخارجية ان "الجزائر تتابع بانشغال و تتأسف للاشتباكات الاخيرة التي شهدتها ضواحي العاصمة الليبية طرابلس, والتي خلفت العديد من القتلى و الجرحى بما فيه بين المدنيين".

و أضاف ذات المصدر أن "الجزائر تجدد أنه لا يمكن أن يتحقق السلم الدائم في ليبيا دون الحوار و المصالحة الوطنية", داعية "جميع الأطراف الليبية إلى الالتزام بمسار من شأنه أن يؤدي إلى حل شامل يحفظ السلم و الاستقرار في البلد الشقيق و المجاور".