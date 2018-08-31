تسجيل 74 حالة كوليرا مؤكدة

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في آخر حصيلة لوباء الكوليرا وإلى غاية 30 من الشهر الجاري عن 74 حالة مؤكدة حسب ما أفاد به اليوم الجمعة بيان لذات الوزارة.

وأوضح ذات المصدر حسب ما نشرته واج أن الحالات المؤكدة تخص 6 ولايات هي البويرة ب3 حالات، البليدة ب39 حالة، تيبازة ب15 حالة، الجزائر العاصمة ب15 حالة، المدية وعين الدفلى بحالة واحدة لكل ولاية

وذكرت وزارة الصحة بأن "132 حالة غادرت المستشفى أي ما يعادل نسبة 66 بالمائة من العدد الإجمالي للحالات المقيمة بالمستشفى"، مؤكدة بأن بقية المرضى مقيمين على مستوى المؤسسة العمومية الاستشفائية لبوفاريك.

وأشارت بالمناسبة إلى أن الوباء "يبقى منحصرا على مستوى ولاية البليدة فقط وأن الحالات المسجلة بكل من ولايتي المدية وعين الدفلى هي حالات كانت في زيارة إلى ولاية البليدة.

وبخصوص الحالات التي كانت متواجدة سابقا بمستشفى القطار فقد غادرت هذه المؤسسة بعد مثولها إلى الشفاء حسب ذات الوزارة التي ذكرت بالمناسبة بأن نظام اليقظة والتأهب الذي أقرته منذ 7 أغسطس الجاري وهو تاريخ تسجيل الحالات الأولى للوباء، "يبقى ساري المفعول إلى غاية القضاء النهائي على الوباء"، داعية في ذات الوقت إلى ضرورة احترام التدابير الوقائية، خاصة منها المتعلقة بقواعد النظافة الشخصية والجماعية كشرط أساسي وضروري للحد من انتقال العدوى.