معهد باستور...لا علاقة للخضر والفواكه بانتشار داء الكوليرا

فند الدكتور زبير حراث مدير معهد باستور الأنباء المتداولة والقائلة بتسبب بعض الخضر والفواكه في انتشار وباء الكوليرا في الجزائر، مطمئنا المواطنين بسلامة المنتوجات الفلاحية، وأكد القضاء على هذا الوباء خلال الايام المقبلة في ظل تناقص عدد الاصابات إلى 74 حالة مؤكد وتماثل 66 مصاب للشفاء التام.

وأوضح الدكتور حراث في تصريح للإذاعة الجزائرية اليوم السبت أن التحاليل التي أجراها معهد باستور على بعض العينات من البطيخ الأخضر كانت نتائجها "سلبية" ما يؤكد سلامة البطيخ من أي تلوث، مشددا على أن الخضر والفواكه ليس لها أي علاقة بداء الكوليرا بالنظر إلى أن كل نتائج التحليلات على عينات من الخضر والفواكه كانت "سلبية" ولم نجد أي أثر لهذه الجرثومة.

وفي السياق أكد مدير معهد باستور أن 74 حالة مؤكدة بوباء الكوليرا، مشيرا إلى تماثل 66 مصاب للشفاء حيث غادرو المستشفى، مضيفا أن عدد حالات الاصابة في تراجع وسيتم القضاء على هذا الوباء خلال الايام المقبلة، وأوضح حراث أن الحالات المؤكدة تخص 6 ولايات هي البويرة ب3 حالات، البليدة ب39 حالة، تيبازة ب15 حالة، الجزائر العاصمة ب15 حالة، المدية وعين الدفلى بحالة واحدة لكل ولاية.