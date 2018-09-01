سفينة الطاسيلي 2 تنجو من الغرق بميناء وهران

نجت صبيحة أمس، سفينة الطاسيلي 2 من الغرق بأعجوبة بعدما إرتطمت مع سفينة صينية الجنسية بميناء وهران، أين أحدت الإصطدام العنيف ثقبا بحجم 4 أمتار على متن السفينة التي كانت متجهة نحو ميناء أليكانت الإسباني، و هي بصدد الخروج من المرفأ إحتكت بالسفينة الصينية التي كانت قادمة من ميناء أرزيو و تريد الشحن بميناء وهران، العملية التي أثارت هلعا كبيرا في صفوف الركاب في حين تعرض عدد من الطاقم التقني للسفينة لجروح بسيطة، أين أعلن حالة طوارئ لإغاثة السفينة و إنزال ركابها من جهتها سارعت مصالح الأمن لفتح تحقيق معمق في الحادثة التي وقعت في حدود الساعة 02.30 من ليلة الجمعة إلى السبت . أحمد ع