إنتشال 3جثث خلال 24 ساعة

تدخل أعوان الحماية المدنية خلال الـ24ساعة الأخيرة من أجل 03 حالات وفاة غرقا في كل من ولاية بشار بانتشال شخص يبلغ من العمر 27 سنة متوفي غرقا في سد بالمكان المسمى جرفة التربة ببلدية كنادسة، وولاية البليدة أين سجلت ذات الوحدات وفاة إمرأة تبلغ من العمر 49 سنة داخل حوض مائي بمركب المعالجة بالمياه الساخنة ببلدية حمام اللوان ، أيضا ولاية بسكرة سجلت وفاة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات غرقا في حاجز مائي بالمكان المسمى الشيشة ببلدية برانس، حيث تم نقل جثث الضحايا إلى مختلف المصالح الإستشفائية من طرف مصالح الحماية المدنية

ابتسام طوبالي