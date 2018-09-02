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حج 2018 الأحسن من حيث التنظيم

  02 سبتمبر 2018 - 15:45   قرئ 50 مرة   0 تعليق   الحدث
حج 2018 الأحسن من حيث التنظيم

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، اليوم الأحد بالجزائر، أن موسم الحج 2018 هو الأحسن من حيث التنظيم منذ 2014.

واعتبر عيسى، لدى نزوله ضيفا على منتدى المجاهد، أن التقرير الأولي  يبين أن "وزارة الشؤون الدينية نظمت أحسن موسم حج منذ بداية الإصلاحات في 2014 "، وأضاف في نفس الإطار أن ما لا يقل عن 1050 جزائري استفاد من الحج المميز، وأشار الوزير إلى أن التقرير الذي سيرفع إلى الوزير الأول بخصوص موسم الحج  يتضمن هذه السنة تقريرا بالصور والتسجيلات ستعده لجنة الرقابة التي تم  استحداثها لرصد الانزلاقات مضيفا أن معظم الحجاج عبروا عن ارتياحهم من مستوى  الخدمات سيما التي يقدمها أعضاء البعثة، كما تبين من التقرير الأولي أيضا أن عدد المرتادين للعيادات الطبية من الحجاج  الجزائريين في هذا الموسم "تراجع بنسبة 31 بالمائة" بفضل تحسن الخدمات سيما من  ناحية الإطعام، وأوضح أن البعثة الجزائرية تكفلت ب420 حاج تحصل على تأشيرة مجاملة، من حيث الإطعام والإسكان والنقل.

كما أحصت الوزارة أيضا وكالة واحدة نظمت موسم الحج دون رخصة على أن يعرض ملفها على وزارة السياحة بصفتها الجهة المخولة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها مذكرا أن هذا العام تم اعتماد 42 وكالة منها 2 عموميتين لتنظيم الحج.

وفي موضوع ذي صلة، أكد وزير الشؤون الدينية أنه "لا يوجد أي حاج جزائري يبقى  في المملكة بعد أداء مناسك الحج وان الأمر يتعلق فقط بالمرضى" مشيرا بالمناسبة  الى أن "بعض من الجزائريين يفضلون، بعد أداء مناسك العمرة شهر رمضان، البقاء  بالمملكة السعودية لأداء الحج".

وذكر الوزير أن عدد الحجاج المتوفين بالبقاع المقدسة بلغ 20 إضافة إلى تسجيل حالة ولادة مشيرا إلى أن سيتم مستقبلا إخضاع كل امرأة إلى فحص طبي قبل التوجه  إلى الحج.

 

 

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