أويحيى يرسّم الانضمام إلى مبادرة طريق الحرير اليوم

الجزائر توقّع اتفاقية لإخراج المنطقة من التبعية الاقتصادية للغرب

خبير اقتصادي: الحكومة مطالبة بإصلاح الإدارة لإنجاح المبادرة

غادر الوزير الأوّل، أحمد أويحيى، الأحد، أرض الوطن باتجاه العاصمة الصينية بكين، لتمثيل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، في القمة الثالثة لندوة التعاون الإفريقي-الصيني، وسيتخلّل هذه القمة لقاء هام يجمع ممثل الجزائر بنظيره الصيني، حيث سيتمّ توقيع اتفاقية تقضي بانضمام الجزائر إلى مبادرة طريق الحرير.

ستمكّن هذه الاتفاقية، الجزائر، من نسج شبكة طرقات تربطها بالقارات، وهي التي تعوّل على نهضة اقتصادية شاملة، فيما ستمكن بكين من تسهيل قيام استثماراتها في القارة الإفريقية، وستكون الجزائر بوابة لها من أجل دخول القارة السمراء، التي تحتل فيهامرتبة الشريك الأول، وقد بلغت قيمة المبادلات التجارية سنة 2017 أكثر من 170 مليار دولار بعد أن كانت لا تتجاوز 10 مليار دولار سنة 2000.

واختارت الصين، الجزائر من أجل توسيع مبادرة طريق الحرير في عمق القارة الإفريقية، بالنظر إلى علاقاتها الممتازة مع بلدان القارة السمراء، بالإضافة إلى استقلالية قرارها الاقتصادي والسياسي، مما سيمكّنها من الوصول إلى أقصى القارة من خلال الطريق العابر للصحراء، الذي يصل الجزائر بلاغوس في نيجيريا، وكونه سيشكّل قطبا لجذب المستثمرين نحو المنطقة اللوجستية الهامة المحيطة بميناء الوسط، ومن خلالها نحو المنطقتين المتوسطية والإفريقية. كما استغلت العلاقات التاريخية الممتازة التي تجمع الجزائر بالصين وكذا الثقة المتبادلة بين البلدين وكون الجزائر البلد الأكثر استقرارا في المنطقة الافريقية.

ويقول الخبير الاقتصادي فرحات آيت علي، في تصريح لـالمحور اليومي، إنّ هذه المبادرة الصينية من أحسن الحلول لنهضة المنطقة اقتصاديا وإخراجها من التبعية للغرب، لافتا إلى أنه يساند انخراط الجزائر في هذا المسعى، إلا أنه تحفّظ على المنظومة الإدارية الجزائرية الحالية، مسجلا أنّ الحكومة مازالت تحتفظ بإجراءات تخنق الاستثمارات.

وذكر المستشار الاقتصادي، أن الصينيين ليسوا سذّجا وشروطهم لتمويل الاقتصادات تخدم مساعيهم في التوسع على حساب الغرب والمنفعة المتبادلة مع المنخرطين، ولا تهدف إلى إنقاذ اقتصادات فاشلة بمسيريها. ودعا فرحات آيت علي، الحكومة الجزائرية إلى إجراء إصلاحات اقتصادية وقانونية جدية وتطهير المناخ العام للاستثمار حتى تتمكّن من تشجيع أصحاب المشاريع من جميع أنحاء العالم.