توقيف 4 منقبين عن الذهب وحجز مواد غذائية في الجنوب

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، إثر عمليات متفرقة بكل من تندوف بالناحية العسكرية الثالثة و تمنراست وعين قزام بالناحية العسكرية السادسة، (04) منقبين عن الذهب ومهربين (02) اثنين وضبطت شاحنتين و(16) طنا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، بالإضافة إلى (05) مولدات كهربائية و(06) مطارق ضغط، فيما حجز عناصر الدرك الوطني (35،6) قنطار من مادة التبغ و(1200) وحدة من مختلف المشروبات بكل من مستغانم بالناحية العسكرية الثانية و بسكرة والوادي بالناحية العسكرية الرابعة، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الاثنين.