إجراءات أمنية لضمان أمن المؤسسات التربوية

اتخذت قيادة الدرك الوطني، بالتنسيق مع السلطات المعنية، إجراءات من شأنها ضمان أمن المؤسسات التربوية ومحيطها وكذا شبكة الطرقات المؤدية إليها بمناسبة الدخول المدرسي 2018-2019، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان من المؤسسة.

يتضمن هذا التشكيل الأمني الثابت والمتحرك، حسب المصدر، نقاط مراقبة جوارية، دوريات وسدود خاصة في الفترات المتزامنة مع الدخول والخروج من هذه المؤسسات، مما يسمح بتسهيل حركة المرور بالقرب منها، إضافة إلى ذلك، ستقوم الوحدات المتخصصة للدرك الوطني (وحدات أمن الطرقات، فرق حماية الأحداث) بحملات وقائية وتحسيسية موجهة لفائدة الأطفال المتمدرسين وأوليائهم، بالتنسيق مع ممثلين من المجتمع المدني بغية تفادي أخطار حوادث المرور وكذا أعمال العنف ضد التلاميذ والطلبة، كما تشمل هذه الإجراءات حملات تحسيس تجاه السواق.

كما يبقى الرقم الأخضر 55 10 وموقع الشكوى المسبقة " PPGN.MDN.DZ" تحت تصرف المواطنين لطلب يد المساعدة، النجدة أو التبليغ عن أي حدث من شأنه الإخلال بالسير الحسن للدخول المدرسي، يضيف بيان الدرك الوطني.