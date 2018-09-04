حجز 30 قنطارا من الشمة المقلدة بعين ولمان

تمكن عناصر كتيبة الدرك الوطني لبلدية عين ولمان (جنوب سطيف) من تفكيك 3 ورشات غير قانونية لصناعة الشمة المقلدة و حجز 30 قنطارا من ذات المادة مسحوقة حسب ما علم اليوم الاثنين من المجموعة الإقليمية للدرك الوطني.

وأوضح ذات المصدر أن هذه العمليات تندرج في إطار الأنشطة الردعية التي تشنها مصالح الدرك الوطني للمحافظة على الاقتصاد الوطني وصحة المواطنين ومحاربة ظاهرة التهرب الضريبي وبيع السلع المقلدة.

وأضاف بيان المجموعة الإقليمية للدرك الوطني أن العملية تمت بناء على معلومات تفيد بوجود 3 ورشات غير قانونية لصناعة الشمة المقلدة بمناطق مختلفة من مدينة عين ولمان وبعد تكثيف البحث والتحري ثبت استغلال 4 متورطين تتراوح أعمارهم ما بين 29 و 36 سنة لمنازلهم لأجل إخفاء نشاطهم غير الشرعي.

وأفادت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني أنه بالإضافة إلى أن القيمة الإجمالية للحجوزات تقدر بـ 6 ملايين و 255 ألف د.ج .

وبعد استكمال الإجراءات القانونية تم تقديم المتورطون الأربعة للجهات القضائية المختصة.