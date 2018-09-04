الجزائر "متمسكة" بمستقبل افريقيا

أعرب الوزير الأول، أحمد أويحيى، اليوم الثلاثاء ببكين عن تمسك الجزائر بكل ما له علاقة بمستقبل القارة الافريقية، مشيرا إلى أن هذه القناعة تشكل إحدى محفزات الجزائر للتعاون الصيني-الافريقي.

وصرح أويحيى خلال كلمة له في أشغال الندوة الثالثة للتعاون الصيني-الافريقي، نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية أن الحافز القوي الآخر للجزائر اتجاه التعاون الصيني الافريقي هو "نابع من تمسكنا بكل ما هو مرتبط بمستقبل افريقيا".

وأبرز أويحيى الذي يمثل رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة في أشغال هذه القمة أن الجزائر "بعد أن اتمت واجبها التضامني لتحرير اغلب مناطق القارة الافريقية، قد انخرطت بمعية البلدان الافريقية الأخرى في مشروع تنمية القارة"، وأضاف أن "جهاز النيباد، الذي تعد الجزائر احدى المبادرين به، قد زود افريقيا بإطار لإعداد مخطط متكامل للتنمية".

كما أبرز الوزير الأول أن الاجندة الافريقية 2063 "تشكل خارطة طريق عملياتية لتحقيق هذا النمو القاري"، مشيرا في السياق نفسه الى أن "المنطقة الافريقية لتبادل الحر التي استحدثت مؤخرا ستدفع بدون شك بالتجارة الافريقية".