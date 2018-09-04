إجراءات لتلقين قواعد النظافة داخل الوسط المدرسي

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، الأستاذ مختار حسبلاوي، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن مصالحه اتخذت عدة إجراءات بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية لتلقين ونشر قواعد النظافة داخل الوسط المدرسي.

وأوضح الوزير خلال ندوة صحفية نشطها لتقييم الوضعية الوبائية للكوليرا التي عرفتها خمس ولايات من الوطن البويرة والبليدة والجزائر العاصمة وتيبازة وعين دفلى بأن "مصالحه اتخذت عدة اجراءات بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية لتلقين قواعد النظافة بالوسط المدرسي وذلك عن طريق وحدات الكشف المدرسي المنتشرة عبر تراب الوطن"، وأكد نقلا عن واج في هذا الإطار بأن وحدات الكشف المدرسي التي تسهر على صحة التلاميذ عليها وضع برامج وقائية لحماية التلاميذ وتلقينهم كيفية الوقاية من كل الأمراض المتنقلة والخطيرة".